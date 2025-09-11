Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở do Bộ Tài chính xây dựng và được Bộ Tư pháp thẩm định.

Dự thảo nghị quyết nhằm tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tế khi chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024.

Mức thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, do UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quy định theo khung tỷ lệ thu (có phân biệt đối với diện tích đất trong và ngoài hạn mức giao đất ở tại địa phương) do Chính phủ quy định.

Hạn mức giao đất để tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất được tính tại thời điểm quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Việc xác định diện tích đất trong hạn mức phải đảm bảo nguyên tắc mỗi hộ gia đình (bao gồm cả hộ gia đình hình thành do tách hộ), cá nhân chỉ được xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở một lần.

Sắp có nghị quyết gỡ vướng tiền đất, giảm áp lực cho người dân khi chuyển sang đất ở.

Đáng chú ý, dự thảo nghị quyết có quy định chuyển tiếp về tiền sử dụng đất đối với các trường hợp đã được quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng từ ngày 1/8/2024 đến trước khi nghị quyết có hiệu lực.

Theo đó, trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền đất ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính trước ngày 1/7/2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở theo quy định trước ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì thực hiện như sau:

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế thì thực hiện tính lại khoản tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại nghị quyết này và điều chỉnh thông báo số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Hộ gia đình, cá nhân cũng phải nộp khoản tiền chậm nộp tiền sử dụng đất (nếu có).

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế thì không tính lại tiền sử dụng đất theo quy định tại nghị quyết này.

Nghị quyết này đề xuất chỉ áp dụng có thời hạn, để xử lý vấn đề cấp bách phát sinh từ thực tiễn.

Dự kiến, nghị quyết được trình ban hành trong tháng 9/2025, có hiệu lực từ ngày ký đến hết 28/2/2027.