Chiều 22/10, ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, đơn vị đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Anh Phương, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt phải rút nguồn camera gắn tại khoa không đúng quy định.

Khoa Răng Hàm Mặt - Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên phải rút nguồn camera trong phòng khám bệnh của bác sĩ. Ảnh: Hải Dương

Ông Thịnh cho biết, ngày 21/10, sau khi nắm được thông tin về việc tự gắn camera tại khoa Răng Hàm Mặt, ông đã trực tiếp xuống họp Khoa Răng Hàm Mặt và yêu cầu báo cáo chi tiết.

Trong cuộc họp, bà Nguyễn Thị Anh Phương, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt thừa nhận, việc lắp đặt camera có đưa ra cuộc họp khoa và hầu hết đều đồng ý. Tuy nhiên, có một bác sĩ và một điều dưỡng do không dự họp, không nghe phổ biến nên không đồng ý.

Bà Phương cũng cho biết, trước khi lắp camera đã báo cáo bằng miệng với ông Nguyễn Đăng Giáp (cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên-PV) và được đồng ý.

Tuy nhiên, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên Nguyễn Ngọc Thịnh cho rằng, việc báo cáo bằng miệng nhưng chưa có văn bản đồng ý của lãnh đạo bệnh viện là không đúng quy định. Do đó, ông Thịnh đã chỉ đạo phải rút nguồn camera để làm lại quy trình từ đầu.

"Phía khoa phải họp, có tờ trình, xin chủ trương trình bày rõ mục đích gắn camera, ai chịu trách nhiệm trong việc bảo mật thông tin, hình ảnh. Sau đó, sẽ trình lãnh đạo bệnh viện xem xét, quyết định", ông Thịnh nhấn mạnh.

Về việc gắn camera trong đơn vị, ông Thịnh cho biết những khoa khác có gắn ở hành lang, cùng một số vị trí nhưng đã có sự đồng ý của bệnh viện và không ai có ý kiến. Còn việc gắn camera để giám sát trong quá trình khám bệnh là hợp lý, tuy nhiên phải đúng quy trình.

"Tôi có tìm hiểu, do xích mích nội bộ dẫn đến việc khoa này đã gắn camera. Tuy nhiên, một số người trong khoa không đồng thuận với nhau. Tới đây tôi sẽ chấn chỉnh nghiêm việc không đoàn kết nội bộ", ông Thịnh nói.