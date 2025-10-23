Chiều 23/10, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên báo cáo cụ thể việc lắp camera trong phòng khám bệnh của khoa Răng Hàm Mặt.

Ông Nay Phi La cho biết, việc lắp camera phải tuân thủ một số quy định nhằm tránh lộ lọt thông tin, hình ảnh của bệnh nhân. Chính vì vậy Sở đã yêu cầu báo cáo để làm rõ mục đích lắp camera tại khoa Răng Hàm Mặt.

Khu vực khoa Răng Hàm Mặt - Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Ảnh: Hải Dương

Một nguồn tin cho biết, hiện trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản (iDesk) của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên vẫn chưa thấy báo cáo của khoa Răng Hàm Mặt.

Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên phát hiện bà Nguyễn Thị Anh Phương, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt tự gắn camera trong phòng khám của bác sĩ không đúng quy định.

Đến ngày 21/10, ông Nguyễn Ngọc Thịnh đã trực tiếp xuống họp Khoa Răng Hàm Mặt và yêu cầu báo cáo chi tiết.

Trong cuộc họp, bà Nguyễn Thị Anh Phương thừa nhận việc lắp đặt camera có đưa ra cuộc họp khoa và chỉ có một điều dưỡng không dự họp, một bác sĩ không nghe phổ biến nên không đồng ý.

Bà Phương cũng khẳng định, trước khi lắp camera đã báo cáo bằng miệng với ông Nguyễn Đăng Giáp (cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên-PV) và được đồng ý.

Tuy nhiên, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên Nguyễn Ngọc Thịnh cho rằng, việc báo cáo bằng miệng nhưng chưa có văn bản đồng ý của lãnh đạo bệnh viện là không đúng quy định. Do đó, ông Thịnh đã chỉ đạo phải rút nguồn camera để làm lại quy trình từ đầu.

"Nếu muốn lắp camera thì khoa phải họp, có tờ trình, xin chủ trương trình bày rõ mục đích gắn camera, ai chịu trách nhiệm trong việc bảo mật thông tin, hình ảnh. Sau đó, sẽ trình lãnh đạo bệnh viện xem xét, quyết định", ông Thịnh nhấn mạnh.