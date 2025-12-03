6 giá trị cốt lõi - Nền tảng hình thành nhân cách cho trẻ

Trong bối cảnh giáo dục mầm non ngày càng được quan tâm như nền tảng đầu tiên trong hành trình trưởng thành của trẻ nhỏ, Trường Mầm non Bé Yêu IEC (IECKIDS, Thanh Trì, Hà Nội) mới thành lập năm 2020 nhưng đã nhanh chóng khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục ứng dụng chặt chẽ các phương pháp giảng dạy hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhận được sự tin tưởng của phụ huynh khu vực Thanh Trì (Hà Nội), IECKIDs đề cao tính gần gũi khi xây dựng chương trình học, nhằm giúp trẻ trưởng thành đồng đều cả về nhận thức, ngôn ngữ, cảm xúc và năng lực xã hội.

Một góc của Trường mầm non IECKIDs (Thanh Trì, Hà Nội)

Chương trình giáo dục của IECKIDs kết hợp giữa khung chương trình đạt chuẩn Bộ giáo dục và các phương pháp tiếp cận tiên tiến như STEAM - mô hình học tập tân tiến đang được nhiều quốc gia áp dụng nhằm khuyến khích trẻ phát triển kỹ năng tư duy phản biện, sáng tạo,giải quyết vấn đề thông qua các dự án thực tế và tăng khả năng khám phá thế giới xung

quanh. Song song với các hoạt động học tập trên lớp, nhà trường còn tổ chức nhiều câu lạc bộ bổ trợ như toán tư duy tiền tiểu học, tiếng Anh, âm nhạc… giúp trẻ phát triển đồng đều cả về nhận thức, ngôn ngữ, cảm xúc và năng lực xã hội.

IECKIDs xây dựng chương trình giáo dục dựa trên 6 giá trị cốt lõi: Trung thực, Trách nhiệm, Tôn trọng, Yêu thương, Kỷ luật và Tự do

Tại IECKIDs, những giá trị này không chỉ là định hướng giáo dục mà còn là nền tảng hình thành nhân cách cho trẻ. Trẻ được học cách trung thực trong giao tiếp, biết chịu trách nhiệm với hành động của mình, tôn trọng bản thân và người khác, biết yêu thương và gìn giữ các mối quan hệ, rèn luyện kỷ luật thông qua hoạt động hằng ngày, đồng thời được tự do khám phá thế giới dưới sự hướng dẫn phù hợp của giáo viên.

Lựa chọn tin cậy của phụ huynh khu vực Thanh Trì, Hà Nội

Sau 5 năm hoạt động, Với cơ sở vật chất chuẩn mực, phương pháp giáo dục hiện đại, đội ngũ giáo viên tận tâm và triết lý phát triển toàn diện, IECKIDs hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường học đường hạnh phúc - nơi trẻ được an toàn, được tôn trọng và được khơi dậy tiềm năng ngay từ những năm tháng đầu đời.

Trường mầm non IECKIDs rộng 2000m2 nổi bật ở khu vực Thanh Trì (Hà Nội)

Nằm tại tầng 1 và tầng 2 tòa CT2 - Khu nhà ở IEC Residences (Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội), IECKIDS sở hữu diện tích lên tới 2.000m², được thiết kế khoa học theo tiêu chuẩn hạ tầng dành cho trẻ mầm non. Không gian học tập và vui chơi được bố trí sạch sẽ, an toàn, tiện nghi và thân thiện với môi trường. Các phòng học đều có ánh sáng tự nhiên, khu vui chơi đa năng và khu hoạt động ngoài trời được trang bị đầy đủ thiết bị, tạo điều kiện để trẻ vừa học, vừa vận động, vừa khám phá. Đây là những yếu tố quan trọng giúp trẻ phát triển trí tuệ đồng thời xây dựng nền tảng thể chất khỏe mạnh.

IECKIDs là lựa chọn tin cậy của nhiều phụ huynh tại khu vực Thanh Trì (Hà Nội) và lân cận

Hiện nay, IECKIDs quy tụ hơn 30 giáo viên được đào tạo bài bản, có chuyên môn sư phạm và kinh nghiệm trong chăm sóc, giáo dục trẻ. Đội ngũ giáo viên không chỉ đóng vai trò giảng dạy mà còn đồng hành cùng trẻ trong quá trình hình thành nhân cách và kỹ năng sống. Với triết lý “mỗi trẻ em là một cá thể riêng biệt”, giáo viên tại IECKIDs luôn tôn trọng sự khác biệt, khuyến khích trẻ tự tin thể hiện bản thân và phát triển theo nhịp độ riêng. Nhờ đó, hơn 200 học sinh theo học tại trường đều có những bước tiến rõ rệt về nhận thức, giao tiếp và kỹ năng xã hội.

Trong thời gian tới, IECKIDs sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, mở rộng hoạt động ngoại khóa và tăng cường hợp tác giáo dục nhằm mang đến cho trẻ em một nền tảng vững chắc, tạo bước đệm tự tin trước khi bước vào bậc tiểu học.

Bích Đào