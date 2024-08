Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại Nam Định đang có các điểm trường bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, xuống cấp.

Trường tiểu học mới chưa có học sinh

Điểm Trường THCS Nghĩa An khu Vân Đồn (xã Nghĩa An, huyện Nam Trực), được khởi công từ năm 2017, hoàn thành vào năm 2020 nhưng đã bị bỏ hoang từ khi xây xong. Điểm trường này có diện tích 2ha, gồm 1 nhà 3 tầng với 9 phòng học và 1 phòng bảo vệ. Chi phí xây dựng khoảng 8 tỷ đồng.

Sau nhiều năm không được sử dụng, một số hạng mục đã có dấu hiệu xuống cấp.

Một số phòng học được “trưng dụng” làm nơi chứa vật liệu xây dựng, nông sản.

Phía ngoài sân trường được tận dụng trồng rau.

Liên quan vấn đề trên, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An Trần Xuân Tưởng cho biết: Năm 2017, xã Nghĩa An thực hiện đề án sáp nhập 2 cơ sở Trường THCS Nam Nghĩa và THCS Nam An thành Trường THCS Nghĩa An. Để thuận lợi cho học sinh đi học, xã đã quy hoạch xây dựng một điểm trường mới với diện tích 2ha tại thôn Vân Đồn nằm ở khu vực trung tâm xã.

Tuy nhiên, do thiếu sót trong việc lấy ý kiến thống nhất của người dân tại thời điểm xây dựng nên trường chưa thể đưa vào hoạt động. Đến năm 2023, UBND xã đã tổ chức họp, xin ý kiến nhân dân và được sự đồng thuận, thống nhất tiếp tục đưa điểm trường này vào sử dụng theo đúng công năng ban đầu.

Điểm Trường THCS Nghĩa An sẽ được đầu tư, cải tạo hệ thống bàn ghế, trang thiết bị để sớm đi vào hoạt động. Sáng nay (14/8), trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Nghĩa An cho biết thêm: Đến thời điểm hiện tại, điểm trường đã được đầu tư, cải tạo. Năm học 2024-2025, điểm trường sẽ đi vào hoạt động, phục vụ làm khu vực hiệu bộ, phòng chức năng và năng khiếu…

Trường mầm non sắp thành trường tiểu học

Trường mầm non Tân Thành (xã Tân Thành, huyện Vụ Bản) cũng đang bị bỏ hoang hơn 4 năm nay khi cơ sở trường mới được xây ở địa điểm khác cách đó vài trăm mét.

Tổng diện tích Trường mầm non Tân Thành khoảng 1,7ha. Gồm dãy nhà 2 tầng với 8 phòng được xây dựng từ năm 1989, 1 dãy nhà 1 tầng là nhà Trung tâm mầm non xã Tân Thành, 1 khu nhà mái tôn 3 gian và lán để xe.

Trong khuôn viên trường, cây cối, cỏ dại mọc um tùm. Hầu hết các hạng mục nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy đều bị xuống cấp nghiêm trọng.

Chủ tịch UBND xã Tân Thành Trần Quốc Nghĩa cho biết, năm 2019, trường mầm non chuyển ra khu mới nên khu vực trường cũ đã bỏ không. Các dãy nhà của trường mầm non cũ đều đã xuống cấp. Khi chuyển trường mầm non sang địa điểm mới, UBND xã đã niêm phong, không cho người dân đến gần và nhân viên bảo vệ của trường mới vẫn đi qua lại trông coi. Đảng uỷ xã đang trình lên cấp trên để chuyển trường mầm non cũ sang làm điểm trường tiểu học.