Việc tạm dừng bán trú khiến một số phụ huynh, đặc biệt những gia đình có con lớp 1, lo khó sắp xếp đưa đón con vào buổi trưa.

Có con trai học lớp 1 tại trường, chị N.T.T. (xã Toàn Lưu) lo lắng khi biết trường tạm dừng tổ chức bán trú.

Theo chị T., vợ chồng chị đi làm cả ngày, nhà lại cách xa trường nên trưa không thể về đưa đón con. Gia đình đang tính chuyển trường cho con.

Phòng ăn tại phân hiệu 1 Trường Tiểu học Tô Hiến Thành được tận dụng làm phòng học.

Anh P.V.T. (xã Toàn Lưu), có con trai và cháu cùng học lớp 1 tại trường, cũng lo lắng việc đưa đón buổi trưa. “Các cháu mới vào lớp 1, bố mẹ đều đi làm nên việc đưa đón buổi trưa rất khó khăn. Nếu trường không tổ chức bán trú trong thời gian dài thì gia đình không biết phải sắp xếp thế nào”, anh T. nói.

Gia đình anh hiện tìm hiểu một số trường tiểu học khác để chuyển con và cháu về học. Tuy nhiên, việc này cũng gặp khó khăn bởi năm học đã bắt đầu, các trường cơ bản hoàn tất việc sắp xếp lớp.

“Tôi định chuyển các cháu đến một trường tiểu học ở khu vực TP Hà Tĩnh trước đây, gần nơi vợ tôi làm việc để thuận tiện đưa đón. Tôi làm ở một tỉnh khác, bố mẹ tôi đều đã lớn tuổi, không thể đưa đón và chuẩn bị bữa ăn cho các cháu được”, anh T. chia sẻ.

Tìm phương án duy trì bán trú

Trao đổi với VietNamNet, bà Bùi Thị Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy xã Toàn Lưu, cho biết phân hiệu 1 Trường Tiểu học Tô Hiến Thành có nhiều phòng học và hạng mục xuống cấp.

Theo bà Oanh, phân hiệu 1 có 10/11 phòng học cần sửa chữa. Địa phương đã đưa công trình vào kế hoạch đầu tư trung hạn, với tổng kinh phí 12 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa nhà bếp, phòng học và một số hạng mục liên quan. Công trình đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang hoàn thiện các thủ tục.

Do chưa hoàn tất thủ tục đầu tư công, công trình chưa thể sửa chữa trong dịp hè như dự kiến.

Trường tiểu học Tô Hiến Thành phân hiệu 1 có 10/11 phòng học phải tu sửa vào đầu năm học mới.

Trong thời gian thi công, nhà trường bố trí học sinh học tại dãy nhà bên cạnh. Địa phương yêu cầu đơn vị thi công làm hàng rào, quây tôn khu vực công trình và mở cổng phía sau để bảo đảm an toàn cho học sinh.

Về việc tạm dừng ăn bán trú, bà Oanh cho biết đây là nhu cầu thiết thực của nhiều gia đình. UBND xã đang phối hợp với nhà trường nghiên cứu sử dụng phòng đa chức năng làm nơi tổ chức ăn bán trú, đồng thời bổ sung khu vực rửa và các điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

“Trước mắt, địa phương ưu tiên các hạng mục liên quan đến bán trú để đáp ứng nhu cầu của học sinh và phụ huynh”, bà Oanh nói.