Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Đức Đồng xác nhận Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng hiện chưa có hiệu trưởng chính thức. Theo lãnh đạo xã, các nhân sự được xem xét có tổng điểm ngang nhau, trong khi thời gian chuẩn bị cho năm học mới gấp nên địa phương trước mắt giao ông Lợi phụ trách, điều hành nhà trường.

Tại lễ khai giảng sáng 5/9 tại trụ sở chính, ông Nguyễn Văn Lợi là người phát biểu khai mạc.

Xã Đức Đồng công bố các quyết định về sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập và công tác cán bộ tại các trường học trên địa bàn. Ảnh: Xã Đức Đồng

Lãnh đạo xã Đức Đồng cho biết phương án nhân sự hiệu trưởng chưa thống nhất giữa các nhân sự được xem xét trong đợt sắp xếp này. Địa phương sẽ tiếp tục xem xét để lựa chọn người giữ chức hiệu trưởng.

Trước đó, ngày 29/8, địa phương tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập và công tác cán bộ tại các trường học trên địa bàn. Dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Theo quyết định, Trường Tiểu học Đại Đồng, Trường Tiểu học Đức Đồng và Trường THCS Đồng Lạng được sáp nhập thành Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng, gồm một trường chính và 3 phân hiệu.

Ông Nguyễn Văn Lợi, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Đồng đang được giao phụ trách trường sau sáp nhập. Ảnh: Xã Đức Đồng

4 người được bổ nhiệm giữ chức Phó hiệu trưởng gồm các ông, bà: Nguyễn Công Anh, Nguyễn Đình Thương, Nguyễn Văn Lợi và Trần Thị Xuân Thơm. Tuy nhiên, tại hội nghị chưa công bố nhân sự giữ chức hiệu trưởng.

Theo lãnh đạo UBND xã Đức Đồng, việc giao người phụ trách trong thời gian chưa bổ nhiệm hiệu trưởng được thực hiện trong trường hợp chưa thống nhất được phương án nhân sự. Địa phương sẽ tiếp tục hoàn tất các bước để bổ nhiệm hiệu trưởng.

Hà Tĩnh hướng dẫn chấm điểm để lựa chọn cán bộ quản lý

Trước đó, ngày 18/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Văn bản số 8305 hướng dẫn nguyên tắc, tiêu chí, quy trình bố trí, bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc các cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp, tổ chức lại.

Theo văn bản, trường hợp có từ 2 người trở lên cùng đáp ứng tiêu chí, điều kiện bổ nhiệm thì sử dụng phương pháp chấm điểm để đánh giá, so sánh. Khung đánh giá gồm 4 nhóm tiêu chí, tổng cộng 100 điểm.

Trong đó, nhóm 1 tối đa 40 điểm, đánh giá năng lực, thành tích và kết quả công việc; nhóm 2 tối đa 25 điểm, đánh giá kinh nghiệm quản lý và thành tích của đơn vị. Nhóm 3 tối đa 20 điểm, xem xét trình độ đào tạo, mức độ tín nhiệm và các điều kiện thực hiện nhiệm vụ; nhóm 4 tối đa 15 điểm, đánh giá vị trí công tác trong hệ thống chính trị ở cơ sở và triển vọng phát triển.

UBND tỉnh Hà Tĩnh lưu ý khung chấm điểm chỉ là công cụ để đánh giá, so sánh khách quan giữa những người đã đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm; không phải là tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và không thay thế quy trình bổ nhiệm.

Các số liệu sử dụng để chấm điểm phải có hồ sơ, tài liệu chứng minh và được lưu trong hồ sơ nhân sự.

Trường hợp nhiều nhân sự có tổng điểm bằng nhau, việc lựa chọn tiếp tục căn cứ vào điểm nhóm 1, kết quả lấy phiếu tín nhiệm và một số yếu tố như cán bộ nữ, cán bộ trẻ, người dân tộc thiểu số.

Nếu vẫn tương đương, người có thẩm quyền quản lý chức danh sẽ quyết định và chịu trách nhiệm.