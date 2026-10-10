Nhiều trường nội trú liên cấp tại Nghệ An đã đón học sinh vào cơ sở mới dù một số hạng mục vẫn đang thi công. Trong khi đó, không ít học sinh vẫn phải học tại các điểm trường cũ.

Học sinh trường NTLC Hạnh Lâm tan trường theo lối đi riêng để đảm bảo an toàn trong quá trình vừa học vừa thi công. Ảnh: Thanh Hải

Trường chưa hoàn thiện, học sinh vẫn học phân tán

Trường Nội trú liên cấp (NTLC)Bắc Lý hiện có 1.078 học sinh, gồm 678 học sinh tiểu học và 400 học sinh THCS. Tuy nhiên, do cơ sở mới chưa hoàn thiện, nhà trường vẫn phải tổ chức dạy học tại nhiều địa điểm.

Hiện khoảng 307 học sinh THCS được bố trí nội trú tại cơ sở mới, trong khi khoảng 300 học sinh vẫn học tại điểm trường tiểu học cũ. Các hạng mục như hai nhà nội trú giáo viên, sân bóng và nhà đa năng chưa hoàn thành.

Thầy Doãn Chí Trung, Hiệu trưởng Trường Nội trú liên cấp Bắc Lý, cho biết việc học sinh còn học tại 3 điểm trường khiến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn.

Tại Trường Nội trú liên cấp Anh Sơn, hiện mới có 4 lớp khối 8 với 146 học sinh được chuyển về cơ sở mới. Phần lớn học sinh còn lại vẫn học tại 5 điểm trường cũ thuộc các khu vực Phúc Sơn 1, Trà Lân, Cao Vều 1 và Cao Vều 2.

Bữa ăn nội trú của học sinh Trường Nội trú liên cấp Bắc Lý tại cơ sở mới. Ảnh: Thanh Hải

Toàn trường có 1.477 học sinh. Theo phương án tổ chức, trường có 39 lớp, gồm 18 lớp THCS và 21 lớp tiểu học. Riêng học sinh các khối 1, 2, 3 tiếp tục học tại những điểm trường cũ.

Nhà trường hiện chưa tổ chức ăn bán trú, nội trú. Dự kiến từ đầu tháng 11/2026, trường sẽ triển khai chế độ nội trú cho 248 học sinh và bán trú cho 1.229 học sinh.

Tương tự, Trường Nội trú liên cấp Hạnh Lâm có 2.093 học sinh nhưng mới bố trí 249 em thuộc 8 lớp khối 4 và 5 học tại cơ sở mới.

Số học sinh còn lại vẫn học tại 5 điểm trường cũ, gồm THCS Hạnh Lâm, THCS Thanh Đức, Tiểu học Hạnh Lâm, Tiểu học Thanh Đức và điểm trường C3.

Theo lãnh đạo Trường Nội trú liên cấp Hạnh Lâm, tỉnh yêu cầu hoàn thành công trình trước ngày 30/10. Tuy nhiên, nhà trường mong muốn các hạng mục được bàn giao, bảo đảm điều kiện cần thiết trước khi đưa toàn bộ học sinh về học tập, ăn ở tập trung.

Nhiều hạng mục tại Trường Nội trú liên cấp Anh Sơn đang được hoàn thiện. Ảnh: Thanh Hải

Ghi nhận tại công trình cho thấy nhiều hạng mục vẫn đang thi công, khối lượng công việc còn lớn. Vì vậy, mục tiêu đưa toàn bộ học sinh về cơ sở mới từ đầu tháng 11/2026 có thể gặp khó khăn.

Việc chậm hoàn thiện công trình khiến các trường phải duy trì hoạt động tại nhiều điểm, gây khó khăn cho công tác quản lý, bố trí giáo viên và tổ chức sinh hoạt cho học sinh.

Vừa dạy học, vừa bảo đảm an toàn công trường

Tại những trường đã đón học sinh trong khi công trình chưa hoàn thiện, việc bảo đảm an toàn được đặt lên hàng đầu.

Ở Trường Nội trú liên cấp Hạnh Lâm, nhà trường đã dựng hàng rào tạm ngăn cách khu vực học tập với công trường, đồng thời bố trí lối đi riêng cho học sinh.

Cán bộ, giáo viên được phân công trực tại khu vực học tập, nhất là trong giờ ra chơi, để nhắc nhở học sinh không chạy nhảy, đi vào những nơi đang thi công.

Hàng rào tạm ngăn cách khu vực học tập với công trường tại Trường Nội trú liên cấp Hạnh Lâm.

Ảnh: Thanh Hải

Dù đã triển khai các biện pháp phòng ngừa, việc tổ chức dạy học song song với thi công vẫn đặt ra yêu cầu giám sát chặt chẽ. Ngoài hoạt động chuyên môn, nhà trường phải phối hợp với đơn vị thi công để phân luồng đi lại, kiểm soát khu vực nguy hiểm và bảo đảm an toàn cho học sinh.

Trong khi đó, các trường chưa đủ điều kiện đưa toàn bộ học sinh về cơ sở mới tiếp tục duy trì việc dạy học tại nhiều điểm trường.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, hiện có 5 trường đã tổ chức cho học sinh học tại cơ sở mới, gồm Anh Sơn với học sinh khối 8; Môn Sơn khoảng 500 học sinh THCS; Bắc Lý hơn 400 học sinh THCS; Quế Phong khoảng một nửa học sinh THCS và Hạnh Lâm với 249 học sinh tiểu học.

Một số hạng mục tại Trường Nội trú liên cấp Bắc Lý vẫn đang được thi công, hoàn thiện. Ảnh: V.P

Dự kiến trong tháng 11, các trường Nhôn Mai, Tam Thái và Keng Đu mới tổ chức đón học sinh vào học tại cơ sở mới. Tiến độ các công trình này bị ảnh hưởng bởi khó khăn về mặt bằng, trong đó có nơi xảy ra sạt lở taluy dương phía sau công trình.

Đối với hai trường Na Ngoi và Tri Lễ, kế hoạch là đưa học sinh vào cơ sở mới trong tháng 10.

Tuy nhiên, tại Na Ngoi, đường vào khu vực thi công còn ngổn ngang, khiến nhà trường lo ngại về an toàn đi lại của học sinh. Trường Tri Lễ cũng mong muốn các hạng mục được hoàn thiện, kiểm tra kỹ trước khi đón học sinh.

Tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp, sớm đưa công trình vào sử dụng để học sinh được học tập, sinh hoạt tập trung.

Tuy nhiên, bên cạnh yêu cầu về tiến độ, việc hoàn thiện các hạng mục thiết yếu, bảo đảm điều kiện ăn ở, học tập và an toàn cho học sinh cần được ưu tiên trước khi các trường vận hành đầy đủ.