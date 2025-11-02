Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (2/11), trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một cơn bão đang hoạt động, tên quốc tế là Kalmaegi.

Hướng di chuyển của bão Kalmaegi, cập nhật chiều 2/11. Nguồn: NCHMF

Lúc 16h, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 132,5 độ Kinh Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh khoảng 25km/h.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):

Nguồn: NCHMF

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và cường độ có khả năng mạnh thêm.

Các chuyên gia nhận định, đây là cơn bão mạnh trên Biển Đông, cường độ mạnh nhất có thể đạt đến cấp 14. Khoảng ngày 7/11, bão di chuyển vào đất liền nước ta.

Theo chuyên gia khí tượng, vùng trọng tâm cần lưu ý có khả năng chịu tác động trực tiếp của bão là từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ đêm 6-9/11.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, bão còn bị tác động của nhiều yếu tố quy mô lớn trong những ngày tới cũng như tác động của địa hình khi đổ bộ vào Philippines, nên các kịch bản về cường độ, hướng di chuyển cũng như vùng chịu tác động trực tiếp của bão số 13 vẫn cần theo dõi và cập nhật thêm số liệu quan trắc và dự báo mới.

Đồng thời, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, từ chiều và đêm 4/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7m. Biển động dữ dội.

Trong khoảng 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Từ đầu năm đến nay nước ta đã trải qua 12 cơn bão, 5 áp thấp nhiệt đới. Trong đó, các cơn bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo, Fengshen ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung Bộ, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.