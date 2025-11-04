Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Kalmaegi đã di chuyển vào khu vực miền Trung Philippines với cường độ cấp 13 vào đêm qua (3/11).

Sáng sớm mai (5/11), bão đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025 và tiếp tục mạnh dần lên.

Hiện nay, các mô hình dự báo trong nước và quốc tế đều có chung nhận định, bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực Trung và Nam Trung Bộ nước ta với cường độ rất mạnh. Tuy nhiên, vùng đổ bộ và cường độ vẫn có sự chênh lệch giữa các mô hình dự báo.

Bão Kalmaegi (sau trở thành bão số 13) có thể độ bộ đất liền nước ta với cường độ mạnh cấp 11. Nguồn: NCHMF

Các chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, sau khi vào Biển Đông, bão sẽ duy trì hướng di chuyển Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h cho tới khi đổ bộ vào khu vực Nam Trung Bộ. Ngay khi bão vào Biển Đông, cơ quan sẽ phát tin tần suất 3 giờ/lần và khi bão khẩn cấp sẽ cập nhật vị trí cơn bão theo từng giờ.

Dự báo, ngày 6/11, bão có khả năng đạt cường độ mạnh cấp 14, mức cao nhất của cơn bão này. Với tốc độ di chuyển nhanh, bão Kalmaegi dự báo đổ bộ đất liền nước ta rất sớm.

“Sáng ngày 7/11, vùng trung tâm cơn bão sẽ di chuyển vào khu vực đất liền ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (Phú Yên cũ)”, chuyên gia khí tượng nhận định.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, các phương tiện hoạt động trên biển, các hộ nuôi cá lồng bè ở vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa cần nhanh chóng chuẩn bị ứng phó với cơn bão.

Bão đổ bộ đất liền với cường độ có thể đạt cấp 11

Nhận định thêm về cường độ của cơn bão, các chuyên gia cho rằng, bão Kalmaegi ít khả năng gặp phải các điều kiện bất lợi như không khí lạnh khô, đứt gió lớn để có thể suy yếu nhanh như siêu bão Ragasa (bão số 9) hay bão Fengshen (bão số 12) vừa qua.

Vì vậy, đây có thể là cơn bão rất mạnh đổ bộ đất liền nước ta trong năm nay; khả năng tương đương, thậm chí nguy hiểm hơn cả bão Bualoi đổ bộ Hà Tĩnh - Nghệ An hồi cuối tháng 9.

Khoảng từ đêm 6/11, bão Kalmaegi có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng - Khánh Hòa. Gió mạnh nhất vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có khả năng đạt cấp 12-13, giật trên cấp 15. Vùng đất liền ven biển có khả năng đạt cấp 10-12, giật cấp 14-15.

Đến 7h ngày 7/11, vị trí tâm bão trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13.

Các chuyên gia cũng dự báo, bão có khả năng gây ra các đợt giông, lốc trước bão. Đồng thời, bão cũng gây mưa lớn diện rộng từ đêm 6-9/11 ở khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk. Nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới trên các sông từ tỉnh Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Cơ quan khí tượng lưu ý, các số liệu quan trắc và dự báo hiện nay vẫn còn độ bất định nhất định về quỹ đạo, cường độ và hướng di chuyển của bão. Vùng tâm mưa và lượng mưa trong những ngày tới có khả năng còn biến động. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương và người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động ứng phó.

Trước mắt, ngay từ chiều nay (4/11), vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông bắt đầu có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 5-7m. Biển động dữ dội.

Từ 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.