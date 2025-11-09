Từ ngôi trường “vừa học vừa làm” đến mái trường chuẩn quốc gia

Trường THPT Phan Thúc Trực được thành lập năm 1975, ngay sau ngày đất nước thống nhất, với tên gọi ban đầu là Trường cấp 3 vừa học vừa làm Yên Thành. Khi ấy trường chỉ có 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 4 lớp học và gần 200 học sinh trên khu đất 5 ha bên đập Vệ Vừng, xã Đồng Thành (huyện Yên Thành cũ).

Những ngày đầu gian khó, thầy trò ban ngày lên lớp, chiều lên rừng chặt gỗ dựng trường, nuôi dê bò, trồng lúa, khoai, sắn, chè để cải thiện đời sống. Giáo viên ở trong lán trại, học sinh ở nhờ nhà dân hoặc tự dựng chỗ ở. Cuộc sống thiếu thốn nhưng đầy ắp tình người, tinh thần vượt khó và lòng yêu nghề, yêu trường.

Tháng 8/1977, trường chuyển về vùng Cồn Mướng, xã Bảo Thành, cạnh quốc lộ 7. Với sự chung sức của nhân dân địa phương, chỉ trong hơn ba tháng, 4 dãy nhà ngói đầu tiên đã được dựng lên. Mười năm sau, trường chuyển về địa điểm hiện nay tại xóm Đồng Muông, xã Công Thành, nay là xã Vân Tụ – đánh dấu bước phát triển mới.

Trải qua nhiều lần thay đổi, năm 1993, trường chính thức mang tên Trường PTTH cấp 2, 3 Phan Thúc Trực, để tưởng nhớ vị Thám hoa triều Nguyễn – danh nhân quê hương.

Trường THPT Phan Thúc Trực. Ảnh: PTT

Từ vài dãy nhà cấp bốn, đến nay trường đã có cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ phòng học bộ môn, thư viện, khu nội trú, sân chơi và khuôn viên xanh – sạch – đẹp, đáp ứng tốt nhất cho công tác dạy và học.

Năm học 1999-2000, trường bắt đầu giảng dạy môn Tiếng Anh, và cũng năm này, trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Giai đoạn 2006-2007, trường được công nhận là trường tiên tiến, mở ra thời kỳ phát triển mới. Đến năm học 2012-2013, trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chỉ sau 3 năm (đến 2024), vươn lên đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 – một tốc độ bứt phá hiếm có.

25 năm trước đã có thí sinh đỗ đại học với điểm 28-29,5

Trong suốt 50 năm, Trường THPT Phan Thúc Trực đã ghi dấu ấn với nhiều thế hệ học sinh giỏi, đỗ đạt cao trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An và thi đại học.

Đặc biệt, cách đây 20-25 năm, nhiều học sinh của trường đạt điểm thi đại học từ 28 đến 29,5/30, nằm trong nhóm thí sinh có điểm cao nhất cả nước – niềm tự hào không chỉ của Yên Thành mà của cả ngành Giáo dục Nghệ An.

Từ mái trường này, hàng ngàn học sinh đã trưởng thành, trở thành giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, doanh nhân, cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan, tổ chức khắp mọi miền đất nước.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Trường THPT Phan Thúc Trực không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện đại. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ; đội ngũ giáo viên trẻ, tâm huyết, có trình độ cao – trong đó có 29 thạc sĩ, 48 giáo viên giỏi cấp tỉnh, hơn 30 giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Nhà trường hiện có 5 tổ chuyên môn và 1 tổ hành chính, luôn chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các hoạt động trải nghiệm – hướng nghiệp giúp học sinh phát triển toàn diện.

Những năm gần đây, tỷ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng luôn đạt trên 95%, nhiều em trúng tuyển vào các trường tốp đầu như Đại học Y Hà Nội, Bách khoa Hà Nội, Kinh tế Quốc dân, Ngoại thương… Nhiều lớp có tỷ lệ đỗ đại học 100%, có học sinh là thủ khoa toàn quốc.

Ra đời giữa những năm tháng đất nước vừa thống nhất, còn bộn bề khó khăn, những dãy nhà tranh tre vách nứa, bàn ghế tự đóng, thầy cô vượt hàng chục cây số đường đất đến lớp, học trò ngồi học trong ánh đèn dầu – tất cả đã trở thành những ký ức không thể nào quên của một thời gian khổ mà vinh quang.

Nửa thế kỷ đã trôi qua, từ một ngôi trường vùng bán sơn địa còn nhiều khó khăn, Trường THPT Phan Thúc Trực đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những đơn vị giáo dục tiêu biểu của tỉnh Nghệ An – vùng đất nổi tiếng với truyền thống hiếu học và tinh thần vượt khó. Vượt lên gian khổ, giáo viên, học sinh nhà trường vẫn chung khát vọng Dạy thật tốt – Học thật giỏi để làm rạng danh quê hương.

50 năm thành lập, Trường THPT Phan Thúc Trực đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ hai – phần thưởng cao quý, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ và cống hiến to lớn của các thế hệ thầy và trò nhà trường trong suốt chặng đường nửa thế kỷ qua.