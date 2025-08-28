Hôm nay (ngày 28/8), Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM cho biết đang mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TPHCM, liên quan đến Công ty CP phát triển bất động sản Đô Thị Xanh, Công ty CP địa ốc Vina Land, Công ty CP đầu tư địa ốc Lạc Việt, do Ngô Thanh Uyn và đồng bọn thực hiện.

Vụ án đã được đưa ra xét xử hồi tháng 7 vừa qua, nhưng TAND TPHCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung.

Công an truy nã đối tượng Bùi Tuấn Hùng. Ảnh: Công an cung cấp

Diễn biến mới, Công an TPHCM phát lệnh truy nã đối với Bùi Tuấn Hùng (41 tuổi, quê Thái Bình, ngụ phường Long Trường, TPHCM, là Chủ tịch HĐQT, cổ đông sáng lập Công ty CP phát triển bất động sản Đô Thị Xanh).

Trước đó, tháng 10/2024, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Bùi Tuấn Hùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng không thi hành được do Hùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đồng thời, trong tiến trình điều tra lại này, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng thông báo tìm bị hại là các cá nhân, pháp nhân đã ký hợp đồng mua đất, chuyển tiền cho các cá nhân có liên quan đến các dự án như: Green City, dự án Green Town, dự án Đô Thị Xanh 01 (tên thương mại là Metro City và Fantasy City) do 3 công ty nói trên là Đô Thị Xanh, Vina Land và Lạc Việt ký kết.

Ai là bị hại, đến trình báo tại Đội 2, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM (số 14 đường Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu) hoặc liên hệ điều tra viên Ngô Văn Hiệp qua số điện thoại 0868177879.

Thủ đoạn chiếm đoạt tiền của khách hàng

Theo điều tra, từ năm 2018, Uyn, Hùng cùng các đồng phạm lần lượt lập 3 công ty trên để đặt cọc mua bán đất, lập các 'dự án ma' tại TPHCM và một số tỉnh thành khác.

Dù chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, thủ tục chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất và chưa có thủ tục pháp lý đối với dự án, nhưng các đối tượng ký hợp đồng bán cho khách hàng.

Chúng yêu cầu khách đóng 95% giá trị hợp đồng. Khi không thực hiện được như cam kết, khách hàng đòi tiền thì các đối tượng yêu cầu phải nộp thêm tiền để đổi cho mảnh đất ở vị trí khác hoặc chuyển phần nợ sang Công ty Đô Thị Xanh của Hùng.

Thực tế, số tiền thu của khách hàng Uyn cùng đồng bọn rút tiền mặt hoặc sử dụng để mua đất ở dự án khác bán, mục đích để bán kiếm lời và sử dụng để buộc những người ký hợp đồng trước bù thêm tiền để đổi đất, tức dùng tiền khách hàng sau mua tài sản đền bù cho khách hàng trước.

Cơ quan điều tra xác định, Uyn đã chiếm đoạt gần 176 tỷ đồng của 145 khách hàng, trong đó, Uyn trực tiếp ký hợp đồng với 47 khách hàng, tương đương số tiền 51,4 tỷ đồng.

Còn Bùi Tuấn Hùng, đứng tên Chủ tịch HĐQT, Cổ đông sáng lập Công ty CP phát triển bất động sản Đô Thị Xanh, trực tiếp liên hệ mua nhiều thửa đất ở xã Tân An Hội và Hòa Phú của huyện Củ Chi trước đây. Biết rõ là chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không được cơ quan chức năng cấp phép tách thửa, thực hiện dự án nhà ở, nhưng Hùng vẫn chỉ đạo Nguyễn Thị Hoàng Anh (là Giám đốc Công ty CP phát triển bất động sản Đô Thị Xanh) hợp tác với Uyn để phân phối bán nền đất thuộc các dự án ma lập nên từ các khu đất.

Số tiền mà khách hàng bị chiếm đoạt ước tính gần 148 tỷ đồng. Trong vụ án này, Nguyễn Thị Hoàng Anh bị cáo buộc là đồng phạm, tham gia chiếm đoạt số tiền 84 tỷ đồng.