Công an TPHCM phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Xuân – Giám đốc Công ty TNHH TVX Group trong vụ án chiếm đoạt 24 tỷ đồng thông qua dịch vụ đáo hạn, chuyện đổi tiền mặt từ thẻ tín dụng.

Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã ra quyết định truy nã đặc biệt đới với bị can Trần Văn Xuân (SN 1994, quê xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh, là Giám đốc Công ty TNHH TVX Group) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng truy nã đặc biệt Trần Văn Xuân. Ảnh: CA

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 2-12/2022, Trần Văn Xuân bàn bạc với Hoàng Trọng Vỹ (SN 1985) góp vốn thành lập Công ty TNHH TVX Group. Trong đó, Xuân làm Giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty. Còn Vỹ là Phó giám đốc.

Xuân, Vỹ và các đối tượng khác thuê địa điểm hoạt động, mua thông tin khách hàng sử dụng thẻ tín dụng; đăng ký/mượn/thuê gian hàng ảo thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán điện tử; mua sắm máy móc, bàn ghế, điện thoại; thuê người lập trang web CRM, tài khoản mạng xã hội.

Các bị can trong vụ án đã bị đưa ra xét xử tháng 2/2026 vừa qua. Ảnh: Thanh Phương

Nhóm đối tượng tổ chức nhân viên gọi điện thoại tiếp cận khách hàng để tư vấn chuyển đổi tiền mặt từ thẻ tín dụng theo kịch bản chuẩn bị sẵn từ trước. Thủ đoạn của nhóm đối tượng được thực hiện qua 3 bước, gồm:

Bước 1: Telesale sử dụng ứng dụng gọi một chiều Eyebeam để gọi cho chủ thẻ tín dụng, giới thiệu là nhân viên ngân hàng và tư vấn chương trình rút 75% hạn mức khả dụng của thẻ tín dụng về tài khoản ATM để chi tiêu tiền mặt. Khách hàng không tốn phí rút tiền (trong khi phí rút tiền tại trụ ATM là 4%) và được tham gia trả góp từ 3-12 tháng.

Nếu khách hàng đồng ý giao dịch, Telesale sẽ yêu cầu chủ thẻ cung cấp thông tin gồm số thẻ, ngày hết hạn, số CVV và số tài khoản thẻ ATM mà khách hàng muốn nhận tiền.

Bước 2: Leader truy cập vào gian hàng trực tuyến, nhập thông tin thẻ của khách để tạo giao dịch thanh toán. Khi ngân hàng gửi mã OTP xác thực đến chủ thẻ, Leader gọi điện yêu cầu cung cấp mã với lý do để nhập vào cửa hàng trực tuyến.

Bước 3: Sau khi nhận được tiền từ cổng thanh toán điện tử, Vỹ chuyển vào tài khoản ATM của khách hàng, giữ lại khoảng 25% để chiếm đoạt. Nếu có người thắc mắc về khoản chênh lệch, các bị cáo giải thích đó là tiền trả góp, sẽ được ngân hàng hoàn lại sau rồi chặn liên lạc.

Truy nã đối tượng cầm đầu

Cơ quan điều tra kết luận, từ ngày 19/2 đến 28/12/2022, Xuân, Vỹ và các đồng phạm đã thực hiện thành công 7.012 lượt giao dịch, chiếm đoạt hơn 24,2 tỷ đồng của 210 nạn nhân.

Đầu tháng 1/2023 Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án, bắt Vỹ cùng nhiều đối tượng trong đường dây này. Riêng Xuân đã bỏ trốn.

Cuối tháng 2/2026 vừa qua, TAND TPHCM đã đưa 31 bị cáo trong vụ án ra xét xử.

Hoàng Trọng Vỹ với vai trò là một trong những đối tượng cầm đầu bị tuyên phạt 16 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

30 bị cáo khác, tùy vào từng vai trò, hành vi, cũng lãnh mức án từ 2 năm tù treo đến 14 năm tù cùng về tội danh.

Xác định đối tượng Trần Văn Xuân có vai trò cầm đầu, đã bỏ trốn nên mới đây Cơ quan CSĐT phát lệnh truy nã đặc biệt đối với bị can này.

Công an TPHCM thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng, đề nghị báo ngay cho Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TPHCM (số 14 đường Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TPHCM), gặp điều tra viên Trần Thế Anh qua số điện thoại: 0989.262.636.