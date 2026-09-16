Đây là đợt tiếp nhận thứ 6 trong năm nay, thực hiện theo thỏa thuận song phương giữa hai nước.

Công an TPHCM tiếp nhận 42 công dân bị Hoa Kỳ trục xuất. Ảnh: CA

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TPHCM, phần lớn các công dân trong đợt này từng cư trú tại TPHCM trước khi xuất cảnh. Do vi phạm pháp luật hoặc không còn đáp ứng điều kiện cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ, họ bị cơ quan chức năng nước sở tại buộc xuất cảnh.

Quá trình tiếp nhận tại sân bay diễn ra nhanh chóng, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Nhận diện nhiều trường hợp gặp khó khăn về giấy tờ, nơi ở, việc làm hoặc tâm lý hoang mang do xa quê lâu năm, tổ công tác của Công an TPHCM đã chủ động rà soát hoàn cảnh, xác minh thân nhân để hỗ trợ kịp thời.

Quá trình tiếp nhận các công dân bị trục xuất về nước được thực hiện đúng quy định.

Đối với các trường hợp người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc chưa liên hệ được người thân, Công an TPHCM phối hợp với Sở Y tế TPHCM và chính quyền địa phương đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc tạm thời. Việc này nhằm bảo đảm tạo điều kiện cho công dân sớm hòa nhập cộng đồng.

Qua đợt tiếp nhận, Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi học tập, lao động hoặc định cư ở nước ngoài cần chủ động tìm hiểu và tuân thủ nghiêm pháp luật sở tại. Việc vi phạm quy định thị thực, lao động bất hợp pháp hay sử dụng giấy tờ giả không chỉ dẫn đến nguy cơ bị bắt giữ, trục xuất, cấm nhập cảnh mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh cộng đồng và quy trình xin thị thực của công dân Việt Nam nói chung.

Song song với công tác tiếp nhận và hỗ trợ, lực lượng công an tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lợi dụng hoạt động trao trả, trục xuất để vi phạm pháp luật hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.