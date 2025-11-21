Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã phát lệnh truy nã đối với Đặng Nam Trường (SN 2000, trú tại xã Hòa Xá, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng bị truy nã. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, Trường cùng đồng phạm lập nhiều tài khoản mạng xã hội, liên tục đăng tải các bài viết quảng cáo “hỗ trợ vay nhanh – thủ tục đơn giản”. Khi có người muốn vay gọi đến, nhóm này yêu cầu nạn nhân chuyển trước tiền cọc hoặc phí giải ngân, sau đó lập tức chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng đã lừa đảo hơn 2 tỷ đồng của hơn 60 người ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Đối tượng là một mắt xích trong vụ án mà lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội triển khai điều tra từ năm 2023 đến nay.

Ngày 29/9, căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Đặng Nam Trường. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, buộc Công an TP Hà Nội phải ban hành quyết định truy nã để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.