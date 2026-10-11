Chủ tịch UBND xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình) vừa ký quyết định truy tặng giấy khen cho ông Nguyễn Trọng Khải (SN 1959) vì tinh thần dũng cảm cứu hai cháu bé bị ngã xuống sông.

Ngày 11/10, lãnh đạo UBND xã Giao Thủy cho biết, đoàn công tác của xã đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình ông Nguyễn Trọng Khải (trú tại thôn Hoành Nhị, xã Giao Thủy), người tử vong sau khi lao xuống sông cứu hai cháu nhỏ.

Tại gia đình, đoàn công tác đã truy tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã Giao Thủy nhằm ghi nhận nghĩa cử dũng cảm của ông Khải trong tình huống nguy cấp.

Lãnh đạo xã Giao Thủy trao giấy khen truy tặng, ghi nhận hành động dũng cảm của ông Nguyễn Trọng Khải. Ảnh: UBND xã Giao Thủy

Trước đó, khoảng 15h20 ngày 10/10, tại khu vực trục sông tiêu nước, kênh mương nội đồng gần cống họ Phan, thuộc thôn Hoành Đông, xã Giao Thủy, hai cháu N.T.T.L và Đ.B.H (cùng SN 2012) không may ngã xuống sông khi đang điều khiển xe.

Phát hiện hai cháu gặp nạn, ông Khải lập tức lao xuống sông ứng cứu. Một số người dân sau đó đến hỗ trợ, đưa cả hai cháu và ông Khải lên bờ. Hai cháu nhỏ may mắn được cứu sống, còn ông Khải đã không qua khỏi.

Ông Khải là đảng viên, được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Trước khi nghỉ hưu, ông từng là cán bộ, chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giao Thủy cũ.

Theo lãnh đạo địa phương, hành động cứu người của ông Khải diễn ra trong tình huống khẩn cấp, thể hiện tinh thần dũng cảm, sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn. Nghĩa cử ấy là tấm gương đáng trân trọng về lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.