Trung tá Trần Văn Tùng đã có hành động dũng cảm, hy sinh thân mình cứu người góp phần lan toả hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Cũng trong hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước niên hạn từ Thiếu tá lên Trung tá cho ông Trần Văn Tùng.

Trung tá Trần Văn Tùng sinh năm 1987; nhập ngũ tháng 9/2005; quê xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên.

Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 trao quyết định truy thăng quân hàm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho thân nhân của Trung tá Trần Văn Tùng. Ảnh: Báo Quân khu 3

Ngày 12/9, Trung tá Trần Văn Tùng được Chỉ huy đơn vị giao nhiệm vụ đi làm hệ thống biển bảng xây dựng chính quy cho đơn vị bằng xe máy.

Trên đường về đơn vị, đến đoạn qua giữa cầu Bo (thuộc địa bàn phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên), khoảng 9h40, Trung tá Trần Văn Tùng và anh Đoàn Văn Tiến phát hiện anh Đào Văn Lộc đang giằng co với một người phụ nữ là bà Đào Thị Nhâm (mẹ đẻ của anh Lộc).

Khi tiếp cận, Trung tá Tùng được bà Nhâm phản ánh Lộc có ý định tự tử. Trước tình huống đó, Trung tá Tùng dừng xe trên cầu Bo và cùng với anh Tiến nhanh chóng tiếp cận, thuyết phục, động viên anh Lộc từ bỏ ý định tự tử.

Anh Lộc đã đồng ý và nhờ Trung tá Trần Văn Tùng đưa về nhà. Trong lúc Trung tá Trần Văn Tùng quay ra lấy xe để chở anh Lộc về nhà, anh Lộc đã nhảy xuống sông Trà Lý để tự tử. Trước tình huống đó, không quản nguy hiểm đến tính mạng, Trung tá Trần Văn Tùng đã nhanh chóng để lại quân tư trang trên xe máy và nhảy theo để cứu anh Lộc.

Trung tá Trần Văn Tùng đã tiếp cận được anh Lộc. Nhưng do dòng nước chảy xiết nên cả hai người đã bị nước cuốn trôi, từ trần.

Hành động dũng cảm của Trung tá Trần Văn Tùng là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ tính mạng của nhân dân; góp phần tô thắm truyền thống của QĐND Việt Nam anh hùng và tỏa sáng hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Trung tá Trần Văn Tùng không còn nữa là một mất mát to lớn đối với gia đình, đơn vị nhưng để lại một tấm gương sáng về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp cho thế hệ trẻ trong Quân đội hôm nay và mai sau học tập, noi theo.