XEM VIDEO

Ngày 20/2, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) xác nhận thông tin nêu trên và cho biết, đơn vị đang điều tra vụ phóng hỏa xảy ra tại phường Đại Kim.

Hình ảnh về khu vực xảy ra vụ việc.

Theo lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, vụ việc xảy ra vào đêm 19/2, ở địa bàn phường Đại Kim. Khi nhận được thông tin, cơ quan công an khẩn trương vào cuộc. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, công an chưa xác định được đối tượng.

Thông tin thêm về vụ việc, một lãnh đạo Công an phường Đại Kim cho biết: "Đối tượng để một chai xăng ở ngoài cửa, sau đó đốt và bỏ chạy. Sau khi nhận được thông tin của người dân và gia đình bị hại, cơ quan công an đang khẩn trương truy tìm đối tượng này".

Còn theo hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, một người đàn ông mặc áo tài xế công nghệ, đi xe máy vào con ngõ nhỏ trên địa bàn phường.

Sau đó, người này dừng xe, đi bộ ngược lại tới trước một căn nhà, rồi rút trong túi một chai màu xanh, châm lửa và ném vào trong nhà. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, còn người đàn ông lên xe bỏ chạy. Camera giám sát cho thấy, một lúc sau, đối tượng quay lại xem tình hình rồi mới đi hẳn.

Theo lãnh đạo công an quận, vụ việc không gây thiệt hại về người.