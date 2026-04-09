Trả lời riêng PV VietNamNet trưa 9/4, Nhà xuất bản Đại học Huế - đơn vị phát hành cuốn Vở bài tập Tin học lớp 3 - cho hay đang tiến hành phối hợp với đối tác liên kết và nhóm tác giả để rà soát, kiểm tra lại thông tin báo chí phản ánh.

“Thông tin sơ bộ cho thấy website được đưa vào sách trước đây phục vụ đúng mục đích. Tuy nhiên, hiện đường dẫn này đã bị chuyển hướng tới các nội dung không phù hợp với môi trường giáo dục”, Nhà xuất bản Đại học Huế cho biết.

Ngoài ra, nhà xuất bản này cũng đã báo cáo Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý sớm vấn đề này.

Trang sách có chứa đường link độc hại. Ảnh: MXH

Trước đó, một số phụ huynh đã phát hiện tại trang 59 của cuốn sách do Nhà xuất bản Đại học Huế phát hành có bài tập yêu cầu học sinh sử dụng trình duyệt Google Chrome để truy cập vào một địa chỉ website nhằm thực hành sử dụng nút cuộn của chuột. Tuy nhiên, khi truy cập vào đường link này, người dùng lại bị dẫn tới trang web chứa nội dung không phù hợp với lứa tuổi tiểu học.

Liên quan đến sự việc, TS Nguyễn Tương Tri, chủ biên cuốn sách, khẳng định tại thời điểm biên soạn, website này là nguồn tài nguyên mở, cung cấp nội dung lành mạnh như video hoạt hình và trò chơi dân gian phù hợp với trẻ em.

“Thời gian gần đây chúng tôi không kiểm tra lại. Có khả năng website đã bị can thiệp, thay đổi nội dung theo hướng không phù hợp. Đây là tình huống nằm ngoài dự tính của nhóm tác giả”, ông Tri cho hay.