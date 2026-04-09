Theo Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát, đã có một sự cố kỹ thuật nghiêm trọng liên quan đến đường dẫn (link) truy cập học liệu điện tử được in trong nội dung sách Tin học do Đại Trường Phát phát hành.​

Cụ thể, đường dẫn đã bị chuyển hướng tới các nội dung không phù hợp với môi trường giáo dục. Để bảo vệ an toàn cho các em học sinh trên không gian mạng, đơn vị này đã đưa ra khuyến cáo khẩn cấp, yêu cầu tuyệt đối không truy cập vào đường link liên quan đến tài liệu bổ trợ trong quyển sách giáo khoa nêu dưới bất kỳ hình thức nào để đảm bảo an toàn thông tin.

"Kính mong thầy cô và phụ huynh hỗ trợ nhắc nhở các em học sinh không tò mò nhấn vào các liên kết này để tránh tiếp cận với các nội dung độc hại hoặc rủi ro về an ninh mạng.

Ngay khi phát hiện sự việc, Đại Trường Phát đã chủ động báo cáo đến Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý", thông báo nêu.

Theo Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát, sau sự việc này sẽ nghiêm túc tăng cường hơn nữa công tác quản lý hệ thống liên kết học liệu. Đơn vị đang khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục, hướng tới một nền tảng truy cập an toàn và ổn định hơn trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, một số phụ huynh đã phát hiện tại trang 59 của cuốn sách của Nhà xuất bản Đại học Huế, do Đại Trường Phát phát hành có bài tập yêu cầu học sinh sử dụng trình duyệt Google Chrome để truy cập vào một địa chỉ website nhằm thực hành sử dụng nút cuộn của chuột. Tuy nhiên, khi truy cập vào đường link này, người dùng lại bị dẫn tới trang web chứa nội dung không phù hợp với lứa tuổi tiểu học.

