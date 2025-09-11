Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) Tạ Mạnh Hùng ngày 11/9 cho biết đơn vị nhận được 3 báo cáo của Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam về việc phát hiện mỹ phẩm Lactacyd Baby Extra Milky bị làm giả.

Sản phẩm chính hãng có số tiếp nhận Phiếu công bố: 002968/21/CBMP-HCM do Sở Y tế TPHCM cấp ngày 5/11/2021. Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam (địa chỉ: Lô I-8-2, đường D8, khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa loại sữa tắm gội dành cho bé này ra thị trường.

Trong 3 báo cáo của Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam gửi Cục Quản lý Dược, doanh nghiệp này cho biết phát hiện sữa tắm giả tại nhiều địa chỉ trên nền tảng thương mại điện tử Shopee, cửa hàng bán lẻ HD Mart Gia Lai...

Chi tiết có đặc điểm, dấu hiệu phân biệt với mỹ phẩm thật cụ thể như sau:

Ảnh: Cục Quản lý Dược

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với cơ quan công an, quản lý thị trường, Ban chỉ đạo 389 và các cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn; điều tra, xác minh thông tin và truy tìm nguồn gốc về sản phẩm giả nêu trên, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Một sản phẩm Lactacyd Baby Extra Milky giả do Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam phát hiện. Ảnh: Cục Quản lý Dược

Cùng đó, Trung tâm kiểm nghiệm tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn đối với các mỹ phẩm có nguy cơ bị làm giả hoặc kém chất lượng...