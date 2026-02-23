Thực hiện đợt cao điểm bảo đảm TTATGT dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng CSGT Công an TPHCM đã chủ động bám sát tình hình, triển khai quân số trực 24/24 giờ.

Tổ Điều hành giao thông Thành phố liên tục tiếp nhận, xử lý thông tin qua hệ thống camera giám sát, đường dây nóng và các kênh truyền thông. Lực lượng chức năng đã kịp thời phân luồng tại các cửa ngõ và các tuyến cao tốc trọng điểm như TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, TPHCM - Trung Lương.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông. Ảnh: Linh An

Ghi nhận trong 9 ngày nghỉ Tết, giao thông trên địa bàn cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, phức tạp, kể cả tại các khu vực tập trung đông người như đường hoa, đường sách và các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Theo thống kê từ ngày 13/2 đến 21/2 (tức từ 26 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), CSGT TPHCM đã xử lý hơn 10.200 trường hợp vi phạm. Trong đó, lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện gồm: 5 xe ô tô, 4.636 xe mô tô và 301 phương tiện khác. Đồng thời, CSGT phạt nguội hơn 970 trường hợp; tước GPLX 950 trường hợp; trừ điểm GPLX 1.641 trường hợp.

Đặc biệt, trong chuyên đề nồng độ cồn và ma túy, lực lượng chức năng đã xử lý 4.798 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 23 trường hợp vi phạm ma túy.

Lực lượng CSGT TPHCM triển khai quân số trực 24/24 giờ trong 9 ngày nghỉ tết vừa qua. Ảnh: CSGT

Trong 9 ngày đầu Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TP xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm), làm 12 người chết và 16 người bị thương. So với cùng kỳ 9 ngày Tết Ất Tỵ 2025, số vụ giảm 6 vụ (giảm 18%), số người chết giảm 9 người (giảm 43%); so với thời gian liền kề trước đó, cả ba tiêu chí đều giảm sâu.

Đáng chú ý, trong dịp này không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa.

Trong thời gian tới, Phòng CSGT TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành, tăng cường tuần tra và đẩy mạnh tuyên truyền để giữ vững ổn định trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.