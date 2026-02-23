Sáng 23/2 (mùng 7 Tết), ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, các “điểm nóng” giao thông tại TPHCM bất ngờ hạ nhiệt. Khác với cảnh ùn tắc thường thấy, lượng phương tiện đổ về khu trung tâm di chuyển khá nhịp nhàng và thông suốt.

Sáng nay, theo ghi nhận của phóng viên VietNamNet tại cửa ngõ phía Đông, khu vực trục Xa lộ Hà Nội – Võ Nguyên Giáp, vốn được xem là “điểm nóng” giao thông mỗi dịp lễ, Tết, tình hình giao thông diễn ra khá ổn định.

Ngay từ 7h, dù lượng xe máy và ô tô tăng dần, song không xảy ra tình trạng “chôn chân”.

Hình ảnh Cầu Sài Gòn nối liền trục Võ Nguyên Giáp và Điện Biên Phủ cho thấy lưu lượng phương tiện ổn định ở cả hai chiều, các xe di chuyển thông suốt, không ghi nhận tình trạng ùn tắc kéo dài.

Đường Điện Biên Phủ hiện nay khá thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển đến nơi làm việc một cách dễ dàng.

Tại khu vực Đông Bắc, trục Quốc lộ 13 - Đinh Bộ Lĩnh, vốn được xem là điểm đen ùn tắc giao thông gây nhiều phiền toái cho người dân, nay trở nên thông thoáng hơn.

Anh Trần Minh Hoàng, cư dân phường An Phú, cho biết: “Sáng nay, tôi đi làm khá bất ngờ. Những năm trước, chỉ cần ra khỏi nhà muộn một chút là kẹt xe cả tiếng đồng hồ. Nhưng năm nay, trục đường Quốc lộ 13 - Đinh Bộ Lĩnh lại thông thoáng, giúp tôi đến công ty sớm hơn nửa tiếng so với dự tính".

Tại khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến đường thường xuyên ùn ứ như Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Minh Giám ghi nhận dòng phương tiện lưu thông với tốc độ ổn định, không còn cảnh xếp hàng kéo dài hàng trăm mét như những năm trước.

Đường phố trở nên thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi làm và học sinh đến trường sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài.

Tại khu vực Bến xe Miền Đông, nhiều hành khách từ các tỉnh Tây Nguyên tất bật liên lạc với người thân hoặc đặt xe qua các ứng dụng công nghệ để nhanh chóng trở về nhà, chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ.

Theo đánh giá sơ bộ, nguyên nhân khiến giao thông ngày đầu năm trở nên “dễ thở” là do lượng lớn người lao động đã chủ động quay lại TPHCM từ mùng 5, mùng 6 Tết, qua đó giảm đáng kể áp lực lên các trục đường cửa ngõ. Bên cạnh đó, việc nhiều doanh nghiệp bố trí giờ làm lệch ca hoặc khai xuân vào giữa tuần cũng góp phần phân bổ lại mật độ phương tiện.

Lực lượng CSGT tại các chốt cửa ngõ duy trì 100% quân số để điều tiết và sẵn sàng xử lý các sự cố phát sinh. Tính đến 9h30 cùng ngày, tình hình giao thông trên toàn thành phố cơ bản ổn định, không ghi nhận vụ ùn tắc nghiêm trọng nào.