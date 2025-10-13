Theo cáo trạng, Đỗ Hoàng Nhật và anh Đ.V.H. (SN 2002, quê Phú Thọ) có mối quan hệ tình cảm đồng giới, quen nhau qua mạng xã hội và hẹn gặp tại nhà Nhật ở phố Đội Cấn (Hà Nội) vào tối 5/3/2025.

Để chuẩn bị cho cuộc gặp, Nhật đã liên hệ với Nguyễn Văn Duyên để mua ma túy đá và ma túy tổng hợp dạng viên nén với giá 2,5 triệu đồng.

Tối 5/3/2025, sau khi anh H. đến nhà, Nhật đã đưa ma túy để cả hai cùng sử dụng tại phòng ngủ.

Đến rạng sáng ngày 6/3, anh H. có biểu hiện co giật, la hét, mất kiểm soát. Hoảng sợ, Nhật đã tìm cách giữ chặt nạn nhân. Thấy anh H. vẫn tiếp tục la hét, bị can đã dùng chiếc chăn trên giường bịt chặt vào miệng nạn nhân cho đến khi anh H. nằm im.

Nghĩ rằng bạn mình đã ổn định và ngủ, Nhật cũng lên giường ngủ. Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, Nhật phát hiện anh H. có dấu hiệu nguy kịch nên đã tiến hành sơ cứu nhưng không thành.

Sau đó, Nhật gọi xe đưa anh H. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh-Pôn, tuy nhiên nạn nhân được xác định đã tử vong ngoại viện. Trên đường đi, Nhật đã vứt bỏ số ma túy còn lại.

Kết quả giám định pháp y xác định, anh H. tử vong do ngạt cơ học trên cơ địa có sử dụng ma túy. Tại cơ quan điều tra, Đỗ Hoàng Nhật đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, gia đình bị can Nhật đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 230 triệu đồng. Phía gia đình nạn nhân đã nhận tiền và không có yêu cầu bồi thường dân sự thêm.