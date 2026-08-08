Ngày 8/8, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp cho biết đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Hoàng Tuấn (32 tuổi, ngụ xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long) và Võ Duy Khánh (53 tuổi, ngụ phường Khánh Hội, TPHCM) cùng về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng, khoảng 2h ngày 22/4/2024, Tuấn lái xe tải biển số 66H-009.36 trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, hướng TPHCM đi TP Cần Thơ.

Đến Km72+500, đoạn qua khu phố Tân Bình 1, phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp, Tuấn dừng xe trên làn dừng khẩn cấp rồi nằm ngủ trên cabin. Trước đó, tài xế này đã sử dụng ma túy.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.X

Khoảng 3h cùng ngày, Võ Duy Khánh lái ô tô biển số 50E-063.27, chở ông Li Ming Quan (quốc tịch Trung Quốc), lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, hướng TPHCM đi Mỹ Thuận.

Đến Km72+500, do thiếu chú ý quan sát, Khánh không phát hiện xe tải của Tuấn đang dừng phía trước nên tông vào phía sau bên trái xe.

Cú va chạm khiến ô tô của Khánh mất lái, chuyển hướng đột ngột sang trái, tiếp tục tông vào xe tải biển số 84C-042.91 do ông Kim Chương (38 tuổi, ngụ xã Hàm Giang, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển.

Sau tai nạn, ông Li Ming Quan văng khỏi ô tô, tử vong tại chỗ; Khánh bị thương. Ba phương tiện liên quan vụ tai nạn hư hỏng, tổng thiệt hại tài sản được xác định hơn 734 triệu đồng.

Cơ quan công an khám nghiệm trường vụ tai nạn. Ảnh: T.X

Theo cáo trạng, Nguyễn Hoàng Tuấn dừng xe trên làn dừng khẩn cấp trái quy định, lấn một phần vào làn xe chạy nhưng không đặt biển cảnh báo nguy hiểm phía trước và phía sau xe. Thời điểm này, Tuấn đang trong tình trạng có ma túy.

Võ Duy Khánh bị xác định điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tay lái, không kịp thời phát hiện xe tải đang dừng phía trước.

Cơ quan tố tụng cho rằng hành vi vi phạm của Tuấn và Khánh dẫn đến tai nạn khiến ông Li Ming Quan tử vong, đồng thời gây thiệt hại tài sản hơn 734 triệu đồng.

Viện KSND tỉnh Đồng Tháp đánh giá hành vi của hai bị can là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm trật tự, an toàn công cộng, gây thiệt hại về tài sản và tính mạng của bị hại.