Xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Chiềng Hặc, Mường Lựm và Tú Nang.

Qua rà soát, đến nay xã mới đạt 6/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, gồm thủy lợi, điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, giáo dục và đào tạo, thông tin – truyền thông, quốc phòng và an ninh.

Thu nhập của người dân ở đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, chưa hình thành nhiều mô hình sản xuất tập trung, hiệu quả kinh tế còn thấp. Toàn xã hiện có 29/41 bản thuộc diện đặc biệt khó khăn, thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 13,9%.

Bản làng Chiềng Hặc đang thay đổi từng ngày.

Xác định phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập bền vững cho nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, xã Chiềng Hặc tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phù hợp với điều kiện từng vùng.

Xã hiện có 2 hợp tác xã nông nghiệp, duy trì sản xuất 3.200 ha cây ăn quả (xoài, chuối, nhãn, mận) với sản lượng trên 20.000 tấn/năm, tổng đàn gia súc, gia cầm trên 100.000 con. Các tổ chức đoàn thể trong xã nhận ủy thác với các tổ chức tín dụng, giúp hơn 3.000 lượt hộ vay vốn, tổng dư nợ trên 150 tỷ đồng, góp phần mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập.

Cùng với phát triển sản xuất, xã Chiềng Hặc tăng cường công tác dân vận và đa dạng hóa hình thức truyền thông trong xây dựng nông thôn mới. Thông qua đó, xã đã giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới. Nhiều điển hình tiên tiến, cách làm hay được biểu dương, nhân rộng, khơi dậy tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Đặc biệt, xã Chiềng Hặc chú trọng tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, nhất là tiếng Thái và tiếng Mông - hai dân tộc chiếm đa số trên địa bàn. Các bản đều có cán bộ, già làng, trưởng bản, người có uy tín trực tiếp tham gia tuyên truyền, giải thích bằng tiếng dân tộc về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và lợi ích của Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hình thức tuyên truyền gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, được truyền tải qua loa bản, sinh hoạt văn nghệ, hội thi, câu chuyện dân gian giúp người dân dễ tiếp nhận, tích cực hưởng ứng, góp phần thay đổi nhận thức và hành động trong cộng đồng.

Xã Chiềng Hặc cũng chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo các công trình, dự án đầu tư công khai, minh bạch, đúng tiến độ và chất lượng. Trong giai đoạn 2020 – 2025, xã huy động nhân dân cùng Nhà nước xây dựng, nâng cấp 18 tuyến đường giao thông nội bản, liên bản với tổng chiều dài hơn 18 km, kinh phí trên 33,6 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 2,3 tỷ đồng, hiến 600 m² đất và hàng nghìn ngày công. Tháng 10/2025, xã bàn giao công trình nước sạch sinh hoạt tập trung cho 215 hộ dân bản Hua Đán, nâng tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh lên 98%.

Theo rà soát, xã còn 41 km đường xã, 20,8 km đường bản, 11,6 km đường nội đồng cần được cứng hóa, 28 nhà văn hóa bản cần xây mới, với tổng nhu cầu vốn hơn 347 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2025 – 2026, xã ưu tiên nâng cấp các tuyến đường thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh tại các bản Nà Khoang, Chiềng Ban 1, Cố Nông, Hang Hóc, Bó Kiếng, tổng kinh phí 6 tỷ đồng từ Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719.

Với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng của nhân dân, cùng với truyền thông đa dạng, dân vận khéo, giám sát chặt chẽ, Chiềng Hặc đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí, hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững, giàu đẹp, văn minh.