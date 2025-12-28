Chương trình giao lưu giữa các phóng viên và học giả Việt Nam, Trung Quốc tham gia “Hành trình hữu nghị Việt - Trung” do Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Đông chủ trì, phối hợp cùng Đại học Trung Sơn tổ chức sáng nay tại Quảng Đông (Trung Quốc).

Hành trình hữu nghị Việt - Trung là một trong những hoạt động nằm trong dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

Tham dự buổi giao lưu về phía Trung Quốc có ông Lâm Khánh Kiên, Chủ nhiệm Trung tâm Truyền hình đối ngoại, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Đông và nhiều nhà nghiên cứu tới từ Đại học Trung Sơn, Đại học Quảng Đông.

Về phía Việt Nam có ông Nguyễn Việt Dũng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, đại diện Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và 11 cơ quan báo chí, truyền thông.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc. Đây là dấu mốc quan trọng để thúc đẩy sự thấu hiểu sâu sắc về lịch sử và tương lai bền vững giữa 2 dân tộc.

“Hạt giống” hợp tác truyền thông đã được gieo trồng, phát triển

Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Lâm Khánh Kiên cho hay, buổi giao lưu diễn ra nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung, nhằm thông qua hợp tác truyền thông để thấu hiểu sâu sắc hơn về lịch sử và tương lai của nhân dân 2 nước.

Ông Lâm Khánh Kiên, Chủ nhiệm Trung tâm Truyền hình đối ngoại, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Đông. Ảnh: V. Linh

Trong năm nay, “hạt giống” hợp tác truyền thông đã được gieo trồng, phát triển từ việc các cơ quan báo chí 2 nước có sự giao lưu hợp tác.

“Hành trình khám phá lần này không chỉ là ghi chép quãng đường mà còn là hành động gieo hạt. Những thước phim, con chữ và nền tảng truyền thông chính là ánh nắng, là cơn mưa để nuôi dưỡng tình hữu nghị giữa 2 nước”, ông phát biểu.

Ông cũng cho rằng, hai nước cần dệt ra “mạng lưới truyền thông đa chiều”, sử dụng hình thức mới như video ngắn, phát trực tiếp để nội dung thân thiện, chạm tới thế hệ trẻ.

Trong tương lai, ông cho rằng, cần xây dựng không gian ký ức chung cho nhân dân 2 nước. Bên cạnh đó, theo ông Lâm Khánh Kiên, hai nước cần củng cố “cây cầu giao lưu nhân tài”.

“Mối tình hữu nghị Việt - Trung trải qua năm tháng, cành lá sum suê. Hành trình khám phá lần này lấy truyền thông làm cầu, lấy lịch sử làm gốc, lấy đổi mới làm cánh, ôn lại ký ức đỏ, mở ra đường lối hợp tác tương lai”, ông nói.

Về phần mình, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng cho hay, “hành trình hữu nghị Việt - Trung” đã thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của học giả đến từ Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và 11 cơ quan báo chí lớn của Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng. Ảnh: V. Đức

Các phóng viên Việt Nam và Trung Quốc sẽ có nhiều tư liệu quý báu để tiếp tục kể những câu chuyện sinh động về tình cảm hữu nghị truyền thống do lãnh đạo và nhân dân 2 nước dày công vun đắp.

“Việt Nam và Trung Quốc là 2 nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, chia sẻ nhiều giá trị về văn hóa - lịch sử. Nhân dân 2 nước có mối quan hệ mật thiết gắn bó hàng nghìn năm qua. Thực tế đã chứng minh, khi nhân dân 2 nước đồng thuận, nền tảng xã hội, tin tưởng xã hội cao hơn sẽ là điều kiện thuận lợi để thực hiện các phương hướng, nội dung hợp tác khác thực chất, sâu sắc hơn”, ông Dũng khẳng định.

Vì vậy, thông qua những hoạt động giao lưu, trải nghiệm trong “hành trình hữu nghị Việt - Trung”, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu mong muốn các phóng viên, học giả hai nước sẽ phát huy vai trò cầu nối, tiếp tục củng cố, vun đắp tình cảm hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc nói chung và giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân tỉnh Quảng Đông nói riêng.

Ông cho biết, trong quá trình giao lưu, các phóng viên Việt Nam cũng chia sẻ, giới thiệu với các bạn Trung Quốc về “Đất nước - con người Việt Nam” với khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để thực hiện khát vọng xây dựng nước Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, “sánh vai cùng với các cường quốc năm châu” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời. Hiện nay, Việt Nam tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 14 - một sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Dòng chảy bền bỉ, nuôi dưỡng sự hiểu biết và tình cảm giữa nhân dân 2 nước

Tại buổi gặp gỡ, TS Trương Thị Bích Hạnh (Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ bài tham luận nội dung phát triển giao lưu nhân văn Việt Nam – Trung Quốc từ góc nhìn lịch sử.

TS Trương Thị Bích Hạnh phát biểu. Ảnh: V. Đức

TS Hạnh dẫn lát cắt thời gian đầu thế kỷ 20, khi cả 2 dân tộc phải đối phó với những thử thách chưa từng có và đều phải đi tìm một phương thức cứu nước.

Việt Nam có 3 thế hệ đến Trung Quốc để tìm phương thức cứu nước, đó là thế hệ các ông Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Thiện Thuật rồi đến Phan Bội Châu và sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngược lại, từ phía Trung Quốc, cũng có những nhà cách mạng hoạt động tại Việt Nam, điển hình là ông Tôn Trung Sơn. Lần ngắn nhất ông hoạt động ở Việt Nam là 2 tuần, lần ở lâu nhất là khoảng hơn 1 năm, chủ yếu để vận động cứu nước trong giới Hoa kiều và hợp tác với các nhà yêu nước Việt Nam.

“Chủ nghĩa Tam dân của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tôn Trung Sơn: Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc ảnh hưởng đến nhiều nhà yêu nước Việt Nam và đó cũng là khát vọng chung của người dân nhiều quốc gia”, TS Hạnh phân tích.

Nhà báo Nguyễn Hoài Đảm (Đài Truyền hình Việt Nam) thay mặt các nhà báo tham dự hành trình chia sẻ: “Chúng tôi cảm nhận sâu sắc nền tảng của tình hữu nghị Việt Nam - Trung Hoa, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân 2 nước kiên trì vun đắp qua năm tháng. 75 năm quan hệ ngoại giao chính là minh chứng rõ nét cho giá trị của sự tin cậy, tôn trọng và hợp tác giữa 2 quốc gia, 2 dân tộc”.

Nhà báo Nguyễn Hoài Đảm. Ảnh: V. Đức

Ông Đảm cho biết ấn tượng với chiều sâu văn hóa, tinh thần hiếu học và vai trò của các cơ sở giáo dục, nghiên cứu, trong đó có Đại học Trung Sơn trong việc thúc đẩy giao lưu học thuật, đào tạo nhân lực chất lượng cao và kết nối thế hệ trẻ.

Giao lưu văn hóa - giáo dục, giao lưu nhân văn chính là dòng chảy bền bỉ, nuôi dưỡng sự hiểu biết và tình cảm giữa nhân dân 2 nước.

“Những trải nghiệm tại Thâm Quyến và Quảng Châu để lại cho đoàn chúng tôi nhiều ấn tượng mạnh mẽ về tinh thần đổi mới sáng tạo, năng lực khoa học - công nghệ và tầm nhìn phát triển dài hạn. Đây không chỉ là những thành tựu đáng nể mà còn là nguồn cảm hứng quý báu cho hợp tác và học hỏi lẫn nhau trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững”, nhà báo Nguyễn Hoài Đảm chia sẻ.