Sau khi truyền thông Mỹ ngày 11/8 đưa tin về kế hoạch đánh lạc hướng để giúp Tổng thống Donald Trump rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7, tạp chí Newsweek đã đăng tải bài viết để nói về những nơi trú ẩn đặc biệt của người đứng đầu nước Mỹ.

1. Trung tâm điều hành khẩn cấp của Tổng thống Mỹ

Trung tâm điều hành khẩn cấp của Tổng thống Mỹ (PEOC) là một hầm trú ẩn hạt nhân được đặt dưới khu phức hợp Nhà Trắng, được thiết kế để tổng thống và các quan chức cấp cao có thể tiếp tục điều hành chính phủ trong những tình huống an ninh nghiêm trọng như khủng bố hoặc thảm họa quy mô lớn.

Sau vụ tấn công khủng bố 11/9, PEOC được nâng cấp để có thể chịu được lực của một chiếc máy bay đâm vào Nhà Trắng. Hiệp hội Các nhà khoa học của Mỹ chỉ ra rằng, đầu đạn hạt nhân mạnh nhất ở Mỹ có sức công phá đến độ sâu 305m. Vì thế, nhiều người nhận định rằng hầm ngầm tổng thống phải cách mặt đất ít nhất 305m.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Một trong những lần PEOC được công chúng biết đến nhiều nhất là vào 29/5/2020, khi các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc bên ngoài Nhà Trắng trở nên căng thẳng, buộc các mật vụ phải đưa Tổng thống Trump xuống đây ẩn nấp trong khoảng 1 giờ.

2. Phòng Tình huống tại Nhà Trắng

Khác với PEOC được đặt sâu dưới lòng đất, "Phòng Tình huống" hay còn được gọi là "Phòng an toàn", là khu vực bí mật ở Cánh Tây Nhà Trắng. "Phòng Tình huống" trên thực tế là một tổ hợp gồm nhiều phòng khác nhau, kết hợp các chức năng cảnh báo và tình báo để cung cấp thông tin cho tổng thống. Do tính chất bảo mật và nhạy cảm về thông tin, những người ra vào "Phòng Tình huống" phải tuân thủ hàng loạt quy tắc nghiêm ngặt.

3. Phòng riêng được gia cố tại Mar-a-Lago

Do Tổng thống Trump thường xuyên chơi golf tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, nên các mật vụ Mỹ đã thiết kế một căn phòng tại đây để làm nơi trú ẩn tạm thời cho nhà lãnh đạo Mỹ. Khu vực này được cho là có lắp kính chống đạn và hệ thống liên lạc độc lập.

4. Khu vực bảo vệ đặc biệt trên chuyên cơ Không lực Một

Đây là một khoang bảo vệ đặc biệt trên chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Mỹ, được sử dụng trong những tình huống cần di chuyển chiến thuật trên không. Các chi tiết về khu vực này không được công khai.

5. Những phương tiện trú ẩn tạm thời kỳ lạ

Việc Tổng thống Trump sử dụng một xe cung cấp suất ăn sân bay để di chuyển từ chuyên cơ Không lực Một sang máy bay quân sự ở Ankara hồi tháng trước đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Tuy vậy, đây không phải là phương tiện trú ẩn tạm thời kỳ lạ duy nhất từng được ông Trump sử dụng.

Ngày 15/9/2024, khi ông Trump đang chơi golf ở West Palm Beach thì các mật vụ đã phát hiện ra một nòng súng trường nhô ra qua hàng rào, cách vị trí của Tổng thống Mỹ khoảng 365m. Một mật vụ đã ngay lập tức nổ súng về phía hàng rào, trong khi những người khác ngay lập tức hộ tống ông Trump lên một chiếc xe điện sân golf "bọc thép" để rời khỏi khu vực này. Theo tiết lộ sau này của truyền thông Mỹ, chiếc xe điện sân golf của ông Trump được gia cố bằng thép và trang bị các vật liệu chống đạn.