Sau khi sáp nhập từ các xã Đa Phước, Qui Đức và Hưng Long (huyện Bình Chánh cũ), xã Hưng Long đã nhanh chóng trở thành điểm sáng của TP HCM trong xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa. Thành công ấy không chỉ nhờ nguồn lực đầu tư hạ tầng mà còn bắt nguồn từ công tác truyền thông hiệu quả, giúp người dân nhận thức rõ vai trò chủ thể trong hành trình đổi mới.

Hiện Hưng Long triển khai 47 công trình hạ tầng, trong đó 39 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Từ đường giao thông, trường học, trạm y tế đến hạ tầng hành chính đều được chỉnh trang. Điển hình là việc sửa chữa trụ sở UBND xã tại 564 Đoàn Nguyễn Tuấn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Điều quan trọng là nhờ công tác tuyên truyền, mỗi công trình đều trở thành minh chứng của sự đồng lòng giữa Nhà nước và nhân dân. Người dân sẵn sàng đóng góp ngày công, kinh phí và giám sát chất lượng, bảo đảm công trình thực sự vì lợi ích cộng đồng.

Làm tốt công tác truyền thông đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Công tác truyền thông không chỉ dừng ở xây dựng hạ tầng mà còn tạo hiệu ứng mạnh trong giảm nghèo. Nhờ vận động sâu rộng, người dân tích cực tham gia các mô hình sản xuất – kinh doanh, vay vốn ưu đãi, học nghề và tìm việc làm.

Đến cuối năm 2024, Hưng Long không còn hộ nghèo và chỉ còn 203 hộ cận nghèo (chiếm 1,01% trong tổng số 20.015 hộ). Đây là kết quả đáng tự hào trong bối cảnh nhiều xã ngoại thành vẫn gặp khó khăn.

Ông Văn Phước Thiện Nhân, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, xúc động chia sẻ: “Nhờ chính quyền hỗ trợ tuyên truyền và tạo điều kiện đào tạo nghề, gia đình tôi thoát nghèo, phát triển sản phẩm cải xanh OCOP 3 sao năm 2023”.

Một trong những ưu tiên của xã Hưng Long là đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật đến gần với nông dân. Các lớp tập huấn, hội thảo, chuyến tham quan học hỏi được tổ chức thường xuyên. Chỉ tính từ đầu năm 2025, đã có 40 lao động nông thôn được đào tạo nghề.

Nhiều hộ dân mạnh dạn áp dụng quy trình sản xuất VietGAP, mô hình trồng rau sạch, chăn nuôi trang trại quy mô vừa. Một nông dân phấn khởi cho biết: “Nhờ được tập huấn, vụ mùa vừa qua năng suất lúa tăng rõ rệt, gạo bán được giá 12.000 đồng/kg, cao hơn trước nhiều”.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông qua mạng xã hội, hệ thống loa phát thanh và các đoàn thể giúp nông dân tiếp cận nhanh thông tin thị trường, kết nối với doanh nghiệp tiêu thụ, mở ra hướng đi bền vững.

Dù đạt nhiều thành quả, xã Hưng Long vẫn đối mặt với thách thức: hệ thống thoát nước chưa đồng bộ gây ngập úng, mô hình hợp tác xã còn hạn chế, ý thức bảo vệ môi trường ở một số khu vực chưa cao. Tuy nhiên, với tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, xã đã từng bước tháo gỡ.

Là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hiện Hưng Long đang tiến bước vững chắc trong hành trình đô thị hóa. Mỗi con đường mới, mỗi mô hình sản xuất hiệu quả đều cho thấy giá trị của truyền thông: làm thay đổi tư duy, nâng cao ý thức trách nhiệm, gắn kết cộng đồng.

Câu chuyện Hưng Long là minh chứng rõ nét, để xây dựng nông thôn mới thành công, hạ tầng và chính sách là quan trọng, nhưng công tác truyền thông – vận động mới là chìa khóa tạo sự bền vững, nâng cao năng lực và vị thế của địa phương.