NSƯT Bùi Như Lai, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội cho biết sẽ vận hành thí điểm Trung tâm Đổi mới sáng tạo Sân khấu - Điện ảnh số, mở ra bước đột phá trong đào tạo nhân lực nghệ thuật thời đại số.

NSƯT Bùi Như Lai, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội cho biết, đơn vị vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Cục Điện ảnh, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Cineplus nhằm xây dựng, vận hành thí điểm Trung tâm Đổi mới sáng tạo Sân khấu - Điện ảnh số, mở ra bước đột phá trong đào tạo nhân lực nghệ thuật thời đại số.

NSƯT Bùi Như Lai.

Theo NSƯT Bùi Như Lai, trong bối cảnh chuyển đổi số làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất và tiếp nhận nghệ thuật, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ xảo hình ảnh, phim trường số, công nghệ ghi hình chuyển động hay thực tế mở rộng (XR) đã trở thành xu thế tất yếu.

Thực tiễn này đòi hỏi các cơ sở đào tạo nghệ thuật không chỉ trang bị tư duy chuyên môn mà còn phải giúp sinh viên làm chủ công nghệ hiện đại. Được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn thí điểm mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo trong trường học, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội xác định đây là bước đi chiến lược nhằm kết nối trực tiếp giảng đường với môi trường sản xuất chuyên nghiệp.

Các bên ký kết biên bản ghi nhớ về Trung tâm Đổi mới sáng tạo Sân khấu - Điện ảnh số.

Theo thỏa thuận hợp tác công tư, Cục Điện ảnh sẽ giữ vai trò định hướng và kết nối chính sách. Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội là đơn vị chủ quản, phụ trách chuyên môn, nội dung và trực tiếp vận hành thông qua việc bố trí trường quay, sân khấu, trang thiết bị cùng đội ngũ giảng viên, nghệ sĩ và sinh viên. Trong khi đó, VTC đảm nhiệm vai trò đối tác về đào tạo, truyền thông và hạ tầng công nghệ số, còn Cineplus hỗ trợ quy trình sản xuất phim trên môi trường số cùng các công nghệ điện ảnh hiện đại. Đặc biệt, Trung tâm hoạt động theo cơ chế mở, sẵn sàng kết nối thêm nhiều đơn vị, chuyên gia và nghệ sĩ bên ngoài theo các tiêu chí minh bạch để hình thành một hệ sinh thái sáng tạo rộng lớn.

Hoạt động trọng tâm của Trung tâm hướng tới việc tạo ra chuyển biến thực chất cho người học ở nhiều chuyên ngành. Sinh viên khối điện ảnh và truyền hình sẽ được tiếp cận trọn vẹn quy trình sản xuất chuyên nghiệp từ kịch bản, tiền kỳ, phim trường số, hoạt hình 3D đến hậu kỳ và phát hành. Nhóm ngành truyền thông được rèn luyện tư duy đa nền tảng, còn sinh viên sân khấu và nghệ thuật biểu diễn có thêm không gian thử nghiệm các hình thức dàn dựng, trình diễn trực tuyến mới mẻ.

Đáng chú ý, người học sẽ tham gia trực tiếp vào các dự án thực tế cùng đạo diễn và doanh nghiệp; sản phẩm hoàn thiện có thể được công nhận là đồ án tốt nghiệp và được chính doanh nghiệp tham gia thẩm định, bảo đảm chuẩn đầu ra sát với nhu cầu thị trường.

Theo NSƯT Bùi Như Lai, dự kiến Trung tâm sẽ vận hành thí điểm trong 12 tháng kể từ ngày trường ban hành quyết định giao nhiệm vụ.