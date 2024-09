Tăng trưởng tín dụng đạt 7,26% Báo cáo tại hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng cho biết, đến ngày 16/9/2024, tăng trưởng tín dụng đạt 7,26% so với cuối năm 2023 (cùng kỳ đạt 5,73%). Trong đó, khối ngân hàng TMCP tư nhân tăng 8,48%, chiếm 45% thị phần, tăng cao nhất toàn hệ thống. Tăng trưởng tín dụng đối với các ngành đều được cải thiện so với cùng kỳ năm 2023, cơ cấu tín dụng phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế... Về chất lượng tín dụng, đến cuối tháng 7/2024, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống TCTD ở mức 4,75%, tăng so với mức 4,55% vào cuối năm 2023 và mức 2,03% cuối năm 2022. Khối ngân hàng TMCP tư nhân đến cuối tháng 6/2024 có nợ xấu nội bảng là 633 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8% so với cuối năm 2023, chiếm 79,65% nợ xấu nội bảng toàn hệ thống TCTD; tỷ lệ nợ xấu 7,77%. Lợi nhuận sau thuế của khối ngân hàng TMCP tư nhân 6 tháng đầu năm 2024 đạt khoảng 44 nghìn tỷ đồng. Thu nhập từ hoạt động tín dụng đóng góp chính vào tổng thu nhập (khoảng 76,1%).