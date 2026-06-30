Ngày 30/6, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã nhận được nhiều thắc mắc của người dân về hiệu lực thi hành của Nghị định số 238/2026/NĐ-CP đối với quy định xử phạt liên quan đến thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô.

Theo đó, hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, được quy định tại điểm m khoản 3 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Ghế an toàn dành cho trẻ em được lắp đặt trên ô tô. Ảnh: Đình Hiếu

Tuy nhiên, khoản 3 Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự năm 2025 đã sửa đổi khoản 3 Điều 10 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ như sau: "Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách".

Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Do đó, quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi nêu trên chưa có hiệu lực thi hành.

Đến ngày 26/6, Chính phủ ban hành Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/8.

Theo Nghị định này, hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách) sẽ bị phạt cảnh cáo.

Đối với hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế), người vi phạm bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Nghị định số 238/2026/NĐ-CP được ban hành trên cơ sở Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15, và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8.

Do vậy, từ ngày 1/7 đến hết ngày 14/8, việc xử phạt vẫn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Thời gian tới, Cục CSGT sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành quy định của pháp luật về sử dụng thiết bị an toàn khi chở trẻ em trên ô tô. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân lựa chọn, sử dụng các thiết bị an toàn cho trẻ em đạt chuẩn, đã được chứng nhận phù hợp theo QCVN 123:2024/BGTVT.

Sửa Nghị định 168: Phạt cảnh cáo ô tô không có 'ghế trẻ em' từ 15/8 Theo quy định mới, từ ngày 15/8, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo.