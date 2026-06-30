Từ ngày 15/8, Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe chính thức có hiệu lực.

Đáng chú ý, khoản 1 Điều 2 của Nghị định 238 quy định phạt cảnh cáo đối với người điều khiển ô tô có hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp theo quy định dành cho trẻ em (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách).

Ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi, cao dưới 1,35m mà không có thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị xử phạt bằng hình thức cảnh cáo. Ảnh: Đình Hiếu

Anh Đào Thanh Hà (trú tại Hà Nội) băn khoăn đặt câu hỏi: Với hình thức phạt cảnh cáo, tài xế sẽ bị xử lý như thế nào?

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Điều 22 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: "Cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định của pháp luật phải áp dụng hình thức cảnh cáo, hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện".

Theo khoản 3 Điều 21 Luật Xử lý vi phạm hành chính, đối với mỗi vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính chỉ bị áp dụng một hình thức xử phạt chính; có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 1 Điều này. Hình thức xử phạt bổ sung chỉ được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính.

Đối với hành vi nêu trên, người điều khiển xe bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo, không bị phạt tiền và cũng không bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Nhiều phụ huynh trang bị ghế an toàn trên ô tô cho trẻ em. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng liên quan đến vấn đề này, đại diện Cục CSGT khẳng định cơ quan chức năng luôn đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu. Việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô cũng tương tự như quy định đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy.

Theo đại diện Cục CSGT, người dân có thể sử dụng đai an toàn dành cho trẻ em, ghế an toàn hoặc đệm nâng (booster) phù hợp với độ tuổi, chiều cao, cân nặng của trẻ cũng như điều kiện sử dụng trên ô tô. Những thiết bị này đều có tác dụng bảo vệ trẻ, hạn chế chấn thương khi xảy ra va chạm hoặc tai nạn.

"Trước hết cần phải nói rõ, việc quy định trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m khi ngồi trên ô tô phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp là nhằm bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho chính con em của các lái xe, các bậc phụ huynh. Vì vậy, quy định này là hết sức cần thiết và đã được các cơ quan chức năng nghiên cứu từ trước", đại diện Cục CSGT chia sẻ.

Đại diện Cục CSGT cũng cho biết, việc khuyến cáo, khuyến khích người dân sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô không phải mới được triển khai mà đã được thực hiện từ nhiều năm nay. Trên thực tế, nhiều lái xe đã chủ động mua và sử dụng các thiết bị này cho con em mình.