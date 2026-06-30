Từ ngày 1/7, Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh có hiệu lực thi hành.

Đáng chú ý, nghị quyết có nội dung cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

Trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), nghị quyết bãi bỏ 3 thủ tục, gồm: kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cơ quan Công an cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu); phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân.

Bộ Công an hướng dẫn xử lý hồ sơ nghiệm thu PCCC khi thủ tục được bãi bỏ

Liên quan đến việc bãi bỏ 3 thủ tục này, chị Nguyễn Thu Hòa (trú tại Hà Nội) bày tỏ băn khoăn về cách xử lý đối với hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu đã nộp. Đồng thời, chị cũng đặt câu hỏi đối với các hồ sơ đã được tổ chức kiểm tra nhưng chưa đạt yêu cầu, nay đã khắc phục xong sẽ thực hiện theo quy trình nào.

Đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) cho biết, các hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu đã nộp trước 0h ngày 20/6 sẽ tiếp tục được cơ quan Công an xử lý và trả kết quả trước 0h ngày 1/7. Đối với các hồ sơ nộp sau thời điểm này, cơ quan công an sẽ dừng tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

Các hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu đã nộp trước 0h ngày 20/6 sẽ tiếp tục được cơ quan Công an xử lý. Ảnh minh họa

Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cũng cho biết, đối với các công trình đã được cơ quan công an kiểm tra kết quả nghiệm thu nhưng các hạng mục về PCCC chưa được thi công bảo đảm theo hồ sơ thiết kế đã được duyệt, chưa đủ điều kiện để được cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu trước ngày 1/7, chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục rà soát, hoàn thiện các hạng mục về PCCC theo đúng hồ sơ thiết kế đã được duyệt và các kiến nghị của cơ quan Công an tại các lần kiểm tra trước đó.

Sau đó, chủ đầu tư tổ chức tự nghiệm thu cùng nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát (nếu có) trước khi đưa công trình hoặc hạng mục công trình vào sử dụng.

Chủ đầu tư tự nghiệm thu PCCC theo trình tự nào sau khi bỏ thủ tục?

Cũng theo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, thời gian qua, đơn vị nhận được nhiều thắc mắc về trình tự chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu PCCC sau khi thủ tục tại cơ quan Công an được bãi bỏ.

"Việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra kết quả nghiệm thu hoặc kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC tại cơ quan công an không làm thay đổi trình tự, quy trình nghiệm thu của chủ đầu tư đối với công trình xây dựng. Chủ đầu tư căn cứ hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt cùng các quy định, quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn áp dụng để kiểm tra, nghiệm thu các công việc có liên quan", đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH khẳng định.

Ngoài ra, việc nghiệm thu phải được thể hiện bằng biên bản nghiệm thu. Biên bản có thể được lập cho từng công việc hoặc lập chung cho nhiều công việc liên quan đến PCCC theo trình tự thi công của một hạng mục, công trình; nghiệm thu giai đoạn chuyển bước thi công; hoặc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình để đưa vào sử dụng.

Trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát trong công tác nghiệm thu về PCCC đã được quy định cụ thể tại Điều 8 và Điều 12 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5 của Chính phủ.

Đối với biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục về PCCC, chủ đầu tư có thể tham khảo mẫu biên bản nghiệm thu trong lĩnh vực xây dựng. Khi nghiệm thu hạng mục công trình hoặc công trình để đưa vào sử dụng, biên bản phải thể hiện rõ việc chấp thuận nghiệm thu hoàn thành các hạng mục về PCCC.