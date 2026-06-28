Chiều 28/6, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân Đội cứu nạn, cứu hộ lên đường làm nhiệm vụ tại Venezuela.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ. Cùng dự có Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Trưởng đoàn công tác, cùng 41 thành viên trong đoàn.

Theo Bộ Công an, trận động đất xảy ra ngày 24/6 đã để lại hậu quả đặc biệt nặng nề tại Venezuela. Đến nay, hơn 1.400 người thiệt mạng, hơn 50.000 người mất tích và hàng chục nghìn ngôi nhà bị phá hủy.

Trước những mất mát đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Bộ Công an quyết định cử lực lượng sang Venezuela hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ, nhân dân Venezuela và gia đình các nạn nhân.

Thứ trưởng khẳng định việc Việt Nam kịp thời cử lực lượng tới vùng thiên tai không chỉ nhằm hỗ trợ người dân đang gặp hoạn nạn mà còn thể hiện tình đoàn kết quốc tế, trách nhiệm nhân đạo và mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Venezuela.

Đoàn công tác được Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng thành lập, gồm những cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn, kinh nghiệm trong tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường công trình sập đổ, y tế khẩn cấp, thông tin liên lạc, hậu cần kỹ thuật và chỉ huy cứu hộ.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu các thành viên trong đoàn giữ vững bản lĩnh, đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật và chủ động phối hợp với lực lượng sở tại. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, an toàn của cán bộ, chiến sĩ phải được đặt lên hàng đầu, song song với yêu cầu khẩn trương tìm kiếm, cứu giúp người dân vùng thiên tai.

"Mỗi người trong đoàn mang theo một nhiệm vụ cụ thể. Nhưng phía sau nhiệm vụ ấy còn là hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nhân ái, trách nhiệm, luôn sẵn sàng có mặt khi bạn bè quốc tế cần sự sẻ chia", Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh.