Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ 1/7 quy định cụ thể các nhóm đối tượng được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT, mở rộng quyền lợi cho người dân, nhất là những người yếu thế và người có công với cách mạng.

Cụ thể, các đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, h, i, o, r và s khoản 3, Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế (đây là nhóm do ngân sách nhà nước đóng) sẽ được hưởng toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh BHYT, bao gồm:

- Lực lượng vũ trang và người hưởng chế độ như quân nhân: Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ trong quân đội và sĩ quan, hạ sĩ chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân.

- Học viên lực lượng vũ trang gồm: Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân đang tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân; học viên quân đội, học viên công an, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người Việt Nam; Học viên quân đội, học viên công an, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người nước ngoài; Học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 3 tháng trở lên chưa tham gia BHXH, BHYT.

- Dân quân thường trực.

- Người có công với cách mạng và cựu chiến binh.

- Trẻ em dưới 6 tuổi.

- Thân nhân liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

- Người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người dân tộc thiểu số sống tại vùng kinh tế - xã hội khó khăn; người cư trú tại vùng đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo.

- Người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; người hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng theo quy định pháp luật; người hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội.

- Người từ đủ 75 tuổi trở lên hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.