Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - Trưởng Đơn vị điều trị Ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3, rau cải là nhóm thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức đề kháng. Rau cải chứa hàm lượng cao các hợp chất chống ung thư, khi được tiêu hóa sẽ tạo ra các chất ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, ngăn ngừa mỡ máu, cao huyết áp.

Dưới đây là 5 loại rau cải được bác sĩ Vũ đánh giá tốt nhất và nên có trong thực đơn hằng ngày để bảo vệ sức khỏe toàn diện.

1. Cải bó xôi

Cải bó xôi được xem là một trong những loại rau giàu dinh dưỡng bậc nhất, chứa hơn 35 loại vitamin và khoáng chất như vitamin A, K, folate, lutein, kali và chất xơ. Rau chứa hơn 10 hợp chất flavonoid có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp ngăn chặn quá trình lão hóa do gốc tự do gây ra.

Một khảo sát trên hơn 15.000 nam giới trong 12 năm cho thấy, những người ăn rau xanh mỗi ngày giảm tới 25% nguy cơ mắc bệnh tim. Cải bó xôi đặc biệt được khuyến khích nhờ tác dụng duy trì sức khỏe tim mạch.

2. Cải bruxen (cải Brussels)

Cải bruxen - “phiên bản thu nhỏ” của cải bắp - giàu vitamin C, K, B, folate, kali và chất xơ. Loại rau này còn chứa vitamin A, E, canxi và đồng - những dưỡng chất quan trọng giúp chống oxy hóa và tăng cường sức đề kháng.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng rau họ cải như cải Brussels, cải bắp, súp lơ, bông cải xanh… có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư phổ biến như ung thư phổi, vú, ruột kết và ung thư buồng trứng.

Các loại rau họ cải tốt cho sức khỏe. Ảnh: Phương Anh.

3. Bông cải xanh (súp lơ xanh)

Bông cải xanh là nguồn cung cấp dồi dào beta-caroten, vitamin A, B9, C cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa mạnh như sulphoraphane, indole, glutathion, quercétin… Một bát bông cải xanh luộc mang đến lượng vitamin A, C, K, folate, chất xơ, kali và phốt pho đáng kể. Rau còn chứa sắt, kẽm, vitamin E và hơn 20 dưỡng chất thiết yếu khác.

Nhờ thành phần phong phú, bông cải xanh củng cố hệ miễn dịch, cải thiện thị lực, giảm nguy cơ bệnh tim, cảm cúm, viêm phế quản, bệnh Parkinson và làm chậm quá trình lão hóa. Hàm lượng chất xơ cao giúp lọc gan, hỗ trợ tiêu hóa và giảm nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư tá tràng.

4. Cải xanh

Cải xanh chứa nhiều vitamin K, diệp lục tố và các vitamin A, B, C, D, caroten, albumin và acid nicotinic. Đây là một trong những loại rau được chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng thường xuyên để tăng cường sức khỏe và phòng bệnh.

Cải xanh dễ chế biến, có thể kết hợp với thịt bò, thịt lợn, tôm, cua, mực… làm canh, lẩu, xào hoặc các món cuốn. Hương vị đặc trưng giúp món ăn hấp dẫn mà vẫn giàu dưỡng chất.

5. Cải thìa

Cải thìa nổi bật với hàm lượng vitamin A, B, C cao, trong đó vitamin C thuộc hàng cao nhất trong các loại rau. Loại rau này giúp thanh nhiệt, lợi tiểu, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh ngoài da.

Ngoài phần lá, hạt cải thìa cũng có tác dụng kích thích tiêu hóa và nhuận tràng. Rau dễ chế biến thành nhiều món như xào, luộc, nấu canh… phù hợp sử dụng hằng ngày.