Rời bản nghèo xuống phố biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) học tập, nhiều học sinh dân tộc thiểu số đã tìm thấy người mẹ thứ hai nơi mái trường, những cô giáo sẵn sàng bỏ tiền túi, thức đêm chăm sóc và chở che các em vượt qua nghịch cảnh.

"Người mẹ" lo cho những phận học trò nhiều thiệt thòi

Nhắc đến những năm tháng gắn bó với học sinh dân tộc thiểu số, cô Trịnh Thị Hương, giáo viên môn Toán, chủ nhiệm lớp K24 D1, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn vẫn nhớ như in câu chuyện về một nữ sinh ở xã miền núi Nghệ An, thuộc diện hộ nghèo, theo học từ năm 2020.

Ngày ấy, khi nhận được giấy báo nhập học dự bị đại học, em vấp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình. Bố mẹ không muốn con gái tiếp tục đi học mà muốn em ở nhà vay tiền để đi xuất khẩu lao động. Không nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, cô học trò nghèo tưởng chừng phải gác lại ước mơ giảng đường.

“Biết hoàn cảnh của học trò, tôi rất thương em và quyết định tìm cách giúp đỡ. Những ngày đầu nhập học, tôi bỏ tiền túi hỗ trợ em trang trải chi phí”, cô Hương kể.

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn có khoảng 650 học sinh đến từ nhiều địa phương, thuộc 31 dân tộc khác nhau. Ảnh: Lê Dương

Không chỉ hỗ trợ tiền bạc, mỗi lần học sinh về quê hoặc ra bến xe, cô đều chủ động chở em lên thành phố để bắt xe. Cô còn liên hệ với Hội Chữ thập đỏ của nhà trường xin học bổng, tìm đến các chủ nhà hàng nhờ tạo điều kiện cho em làm thêm vào dịp hè.

Nhờ sự giúp đỡ ấy, cô học trò có thêm khoản tiền tích cóp để trang trải việc học. Khi ra Hà Nội theo học ngành Kinh tế, em tiếp tục nhắn tin cho cô giáo vay tiền đóng học phí, tiền ký túc xá.

“Thương trò, tôi lại đứng ra giúp đỡ, đồng thời liên hệ xin sách cũ từ các anh chị khóa trước để em tiết kiệm chi phí”, cô Hương chia sẻ.

Điều khiến cô xúc động không chỉ là những thành tích học trò đạt được mà còn là nghị lực vượt khó, sự kiên trì theo đuổi ước mơ, ngay cả khi không nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

“Có những lúc, các em coi giáo viên như người mẹ; cũng có khi giống một người chị cả trong nhà. Các em có thể tâm sự mọi chuyện, từ học hành đến tình cảm riêng tư. Mình thương các em nên chỉ mong có thể giúp được điều gì thì giúp”, cô Hương nói.

Ở Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, những câu chuyện như vậy không phải cá biệt.

Cô Trịnh Thị Hương nhớ mãi câu chuyện của nữ học trò nghèo không nhận được sự hỗ trợ của gia đình. Ảnh: Lê Dương

Cô Trịnh Thị Hoa, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm học này, trường có khoảng 650 học sinh đến từ nhiều địa phương, thuộc 31 dân tộc khác nhau. Trong đó, 23 em có giấy chứng nhận hộ nghèo được xét học bổng.

Tuy nhiên, hoàn cảnh khó khăn của học sinh không chỉ thể hiện qua những con số thống kê. Có em mồ côi cha mẹ, có em bố mẹ ly hôn, có em gia đình vướng vòng lao lý. Một số học sinh mắc bệnh nan y, tuần nào cũng phải ra Hà Nội truyền máu; có em bị khuyết tật vận động, gặp nhiều trở ngại trong sinh hoạt và học tập.

“Các em đến từ vùng sâu, vùng xa, mỗi em một hoàn cảnh. Vì vậy, nhà trường phải huy động nhiều lực lượng cùng tham gia hỗ trợ, từ Đảng ủy, Ban giám hiệu, Đoàn Thanh niên, Ban tư vấn học đường đến Hội Chữ thập đỏ và giáo viên chủ nhiệm”, cô Hoa cho biết.

Chở che học sinh như người thân

Hơn 20 năm công tác, cô Mai Thị Thanh, giáo viên môn Lịch sử, vẫn nhớ cậu học trò Alex Kis, người dân tộc Cơ Tu, quê ở Thừa Thiên Huế, từng theo học khóa 16 của trường cách đây 8 năm.

Ngày mới nhập học, Alex Kis có vóc dáng gầy gò, làn da sạm đen, tính tình rụt rè, ít nói. Gia đình khó khăn khiến em nhiều khi không có tiền ăn sáng ở căng tin, thường xuyên rơi vào tình trạng mệt mỏi.

Cô Mai Thị Thanh ân cần hướng dẫn cho các em học sinh. Ảnh: Lê Dương

Nhận thấy học trò thiếu tự tin, cô Thanh dành thời gian gần gũi, hướng dẫn em phương pháp học tập, đặc biệt là môn Lịch sử. Qua những lần trò chuyện, động viên, cậu học trò dần cởi mở, mạnh dạn phát biểu và chủ động hơn trong học tập.

Điều khiến cô Thanh ấn tượng là quyết tâm của Alex Kis. Không muốn bố mẹ tiếp tục phải lo tiền ăn học, em đặt mục tiêu thi vào một trường quân đội.

Nỗ lực ấy được đền đáp. Trong kỳ thi THPT quốc gia năm đó, Alex Kis đạt 9,25 điểm môn Lịch sử và trúng tuyển Học viện Sĩ quan Chính trị. Sau khi tốt nghiệp, em được phân công công tác tại tỉnh Gia Lai.

“Nhìn một học sinh từ chỗ rụt rè, thiếu tự tin, có hoàn cảnh khó khăn, nay trưởng thành và thực hiện được ước mơ, chúng tôi rất vui. Đó cũng là động lực để những giáo viên như chúng tôi tiếp tục gắn bó với nghề”, cô Thanh chia sẻ.

Dạy học ở ngôi trường đặc thù này, giáo viên không chỉ đối diện với sự khác biệt về trình độ mà còn phải thích nghi với văn hóa, phong tục và hoàn cảnh riêng của học sinh.

Mỗi khóa học chỉ kéo dài khoảng 8 tháng, trong khi học sinh đến từ nhiều địa phương, có nền tảng kiến thức không đồng đều. Điều đó đòi hỏi giáo viên phải xây dựng phương pháp giảng dạy phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Ngoài giờ lên lớp, các cô giáo còn chăm lo cho các em học sinh ở nội trú. Ảnh: Lê Dương

Ngoài chương trình chính khóa, các cô còn tổ chức củng cố kiến thức, hướng dẫn kỹ năng làm bài thi tốt nghiệp THPT, lập các nhóm Zalo để giao bài và theo dõi quá trình học tập.

“Công việc của giáo viên nội trú cũng không kết thúc khi tiếng trống tan trường vang lên. Có những đêm 1-2h sáng, học sinh vẫn nhắn tin hỏi bài, nhờ cô hướng dẫn giải toán hoặc tháo gỡ những vướng mắc trong học tập”, cô Thanh cho biết.

Tìm hiểu văn hóa các dân tộc để hiểu trò hơn

Theo cô giáo, chăm sóc sức khỏe học sinh nội trú cũng là nhiệm vụ nhiều vất vả. Do phần lớn các em ở xa nhà, khi học sinh đau ốm, nhà trường phải chủ động xử lý, không thể chờ gia đình đến.

Có năm, số học sinh phải phẫu thuật ruột thừa lên tới cả chục trường hợp. Với những ca bệnh cần can thiệp khẩn cấp, thầy cô và cán bộ trực phải đưa học sinh đến bệnh viện, đứng ra ký cam kết phẫu thuật và phân công nhau chăm sóc vì bố mẹ ở xa chưa thể có mặt kịp thời.

Em Lương Thủy Tiên, người dân tộc Thái ở xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa lần đầu tiên xa nhà, xem cô giáo như người mẹ thứ hai. Ảnh: Lê Dương

Cô vẫn nhớ trường hợp một nữ sinh bị ngã gãy xương đùi. Trong thời gian em phải nằm tại ký túc xá, các cô thay nhau mang cơm, đến tận phòng hướng dẫn học bài, thậm chí tổ chức thi riêng để em không bị gián đoạn việc học.

Bên cạnh việc học, nhà trường còn chú trọng quản lý sinh hoạt, tâm lý và đời sống tình cảm của học sinh. Các khu nội trú nam, nữ được bố trí riêng biệt, có quy định về giờ giấc ra vào, điểm danh và quản lý 24/24 giờ. Những nội dung về sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính cũng được lồng ghép trong các hoạt động giáo dục.

Theo cô Thanh, với học sinh đến từ 31 dân tộc, thấu hiểu văn hóa cũng là cách để thầy cô đến gần các em hơn. Giáo viên chủ động tìm hiểu phong tục, trang phục, tập quán sinh hoạt; có người từng học tiếng Thái để giao tiếp, tạo sự gần gũi với học trò.

“Niềm vui của những giáo viên ở ngôi trường đặc biệt này không nằm ở những bó hoa nhận được trong các ngày lễ, mà ở khoảnh khắc nhìn học trò trưởng thành, tự tin bước tiếp trên con đường đã chọn”, cô Thanh chia sẻ.

Các em học sinh trở về khu ký túc xá sau giờ lên lớp. Ảnh: Lê Dương

Sau 8 tháng, mỗi khóa học sinh lại rời trường để đến với những giảng đường đại học, những miền đất mới. Có thể các thầy cô không nhớ hết từng gương mặt, từng cái tên, nhưng những câu chuyện về học trò vượt khó, cậu học sinh rụt rè trở thành sĩ quan hay những em nhỏ được thầy cô chăm sóc lúc đau ốm vẫn luôn ở lại.

Hành trang quý giá nhất mà các em mang theo sau những tháng ngày ở Sầm Sơn không chỉ là kiến thức, mà còn là tình thương và sự chở che của những người thầy, người cô từng coi các em như con, như em ruột của mình.