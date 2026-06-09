Một cuộc tranh cãi kéo dài đang diễn ra tại Dulwich Village, khu dân cư được xem là một trong những nơi đáng sống và đắt đỏ nhất phía Nam London (Anh), khi một chủ xe bí ẩn liên tục để hàng loạt chiếc Rolls-Royce cổ đỗ dài ngày trên tuyến phố trung tâm, chiếm nhiều vị trí đỗ xe công cộng.

Theo phản ánh của người dân địa phương, chủ sở hữu được cho là không sinh sống tại khu vực này nhưng đã để ít nhất 4 chiếc Rolls-Royce cổ trên đường phố suốt nhiều tháng qua. Bộ sưu tập gồm các mẫu xe như Rolls-Royce Silver Shadow II đời 1980, Silver Spur đời 1990 cùng một số mẫu Silver Spirit và Silver Spur khác sản xuất trong thập niên 1980-1990.

4 chiếc Rolls-Royce cổ đỗ lì nhiều tháng trên phố, cư dân khu nhà giàu bất lực.

Sự xuất hiện thường trực của dàn xe sang nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý tại khu vực. Nhiều người dân đã để lại các tờ giấy nhắn trên kính chắn gió với nội dung yêu cầu chủ xe đưa phương tiện về nơi khác.

Một số thông điệp cho rằng khu vực này không phải bãi đỗ xe dài hạn hay phòng trưng bày cá nhân, đồng thời phàn nàn việc các phương tiện chiếm dụng nhiều vị trí đỗ xe vốn dành cho cư dân, khách hàng và du khách đến mua sắm.

Tuy nhiên, sự việc khiến người dân càng bức xúc hơn khi họ nhận được câu trả lời từ chính quyền địa phương rằng không thể xử lý. Theo quy định của cơ quan chức năng, các phương tiện đã nộp thuế đầy đủ, có bảo hiểm và đỗ đúng luật không thể bị cưỡng chế di dời khỏi đường phố công cộng.

Một cư dân cho biết khu vực Dulwich Village gần đây đã mất khoảng 38 vị trí đỗ xe sau khi chính quyền triển khai các biện pháp giảm ùn tắc giao thông, bao gồm mở rộng khu vực đỗ xe có kiểm soát và bổ sung nhiều đoạn cấm dừng đỗ bằng vạch vàng đôi.

Trong bối cảnh nguồn cung chỗ đỗ xe ngày càng hạn chế, việc 4 chiếc Rolls-Royce cỡ lớn gần như "án ngữ" tại các vị trí đắc địa đã làm gia tăng sự khó chịu của người dân.

Theo phản ánh của hàng xóm, những chiếc xe này rất ít khi được sử dụng. Chủ sở hữu chỉ thỉnh thoảng xuất hiện để di chuyển một chiếc trong thời gian ngắn trước khi đưa trở lại vị trí cũ. Thậm chí, người này còn bị cho là sử dụng một phương tiện khác để giữ chỗ khi vắng mặt.

Không chỉ cư dân, nhiều hộ kinh doanh quanh khu vực cũng cho rằng tình trạng thiếu chỗ đỗ xe đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động buôn bán.

Đại diện một cửa hàng thịt tại địa phương cho biết không ít khách hàng đã phải bỏ đi vì không tìm được chỗ đỗ xe gần cửa hàng. Trong khi đó, chủ một cửa hàng hoa cho biết lượng khách ghé mua trực tiếp giảm đáng kể kể từ khi các vị trí đỗ xe quanh khu vực trở nên khan hiếm hơn.

Danh tính của chủ sở hữu dàn Rolls-Royce vẫn chưa được xác định.

Theo người dân địa phương, một trong những lý do khiến chủ nhân bộ sưu tập lựa chọn đỗ xe tại đây là bởi Dulwich Village được đánh giá là khu vực có mức độ an ninh cao, phù hợp để bảo quản các mẫu xe cổ có giá trị.

Dù vậy, danh tính của chủ sở hữu dàn Rolls-Royce vẫn chưa được xác định. Trong lúc chính quyền không thể can thiệp do các phương tiện không vi phạm quy định, câu chuyện về "bãi trưng bày Rolls-Royce ngoài trời" tiếp tục trở thành đề tài gây tranh luận tại một trong những khu dân cư giàu có nhất nước Anh.

Theo Dailymail

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