Cảnh sát bang Colorado, Mỹ vừa tịch thu một chiếc Ford màu đen bị phát hiện chạy với tốc độ lên tới 209 km/h trên đường cao tốc liên bang I-25. Điều gây sốc là chiếc xe không chỉ vượt tốc nghiêm trọng mà còn được ngụy trang giống xe cảnh sát và trang bị hàng loạt thiết bị chuyên dùng cho các cuộc đua tốc độ cao kiểu Cannonball Run.

Chiếc xe Ford ngụy trang thành xe cảnh sát tương tự như mẫu Ford Taurus Police Interceptor Concept. Ảnh: Wallpaperflare

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Larimer, vụ việc xảy ra ngày 30/5. Tại thời điểm bị phát hiện, chiếc Ford đang chạy gần gấp đôi mức giới hạn 121 km/h. Khi lực lượng chức năng phát tín hiệu dừng xe, tài xế không lập tức chấp hành mà rời cao tốc, tiếp tục lao vào các tuyến đường hai làn với tốc độ vẫn ở mức “chóng mặt”.

Cuối cùng, cảnh sát đã chặn được phương tiện và bắt giữ tài xế Greg Barclay cùng hành khách David Bandler. Thông tin từ CBS News cho biết Barclay có mối liên hệ trực tiếp với cộng đồng Cannonball. Đây là nơi những tay lái nổi tiếng với các cuộc chạy xuyên nước Mỹ từ bờ biển này sang bờ biển kia trong thời gian ngắn nhất, bất chấp rủi ro an toàn và pháp lý.

Đáng chú ý, hai năm trước Barclay từng xuất hiện trên kênh YouTube VinWiki, nơi anh công khai thừa nhận đã độ chiếc Ford Taurus SHO để phục vụ mục đích đua Cannonball. Dù nhà chức trách chưa công bố hình ảnh chính thức của chiếc xe bị bắt lần này, các mô tả cho thấy nó có nhiều điểm tương đồng với mẫu xe từng xuất hiện trong video.

Cảnh sát cho biết phương tiện được trang bị từ máy dò và gây nhiễu radar, thiết bị che giấu biển số, cho tới hệ thống ống nhòm dành cho hành khách nhằm phát hiện lực lượng tuần tra từ xa. Những trang bị này cho thấy chiếc xe được chuẩn bị bài bản cho các hành trình chạy tốc độ cao xuyên bang, đồng thời làm dấy lên lo ngại lớn về an toàn giao thông.

Tuy nhiên, tất cả công nghệ đó đã không giúp Barclay thoát khỏi vòng pháp luật. Với hàng loạt tình tiết tăng nặng, nếu muốn kháng cáo, tài xế này sẽ phải đưa ra rất nhiều lời giải thích trước cơ quan chức năng.

Theo CBS News

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