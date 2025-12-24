Sau gần ba thập kỷ hình thành và phát triển, Masan Consumer không còn là câu chuyện của riêng một doanh nghiệp hàng tiêu dùng, mà đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của hàng chục triệu gia đình Việt. Việc lựa chọn niêm yết trên HOSE vì vậy mang ý nghĩa tái định vị: từ một doanh nghiệp FMCG dẫn đầu nội địa, MCH chính thức bước vào nhóm các công ty đại diện cho chuẩn mực mới của thị trường vốn Việt Nam.

Lợi thế chiến lược của một doanh nghiệp tiêu dùng

Sức mạnh cốt lõi của Masan Consumer được xây dựng từ sự thấu hiểu sâu sắc người tiêu dùng Việt. Các thương hiệu như Chin-Su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi hay Wake-Up 247 đã vượt qua vai trò của một sản phẩm, để trở thành một phần trong nhịp sống hằng ngày, từ bữa cơm gia đình đến những khoảnh khắc tiêu dùng tiện lợi của xã hội hiện đại.

Theo Kantar (2024), sản phẩm của Masan Consumer hiện diện trong khoảng 98% hộ gia đình Việt Nam, một mức độ thâm nhập hiếm có ngay cả trong khu vực. Nền tảng tiêu dùng rộng lớn này tạo ra một cấu trúc cầu ổn định, giúp doanh nghiệp duy trì mô hình kinh doanh có khả năng dự báo cao - yếu tố đặc biệt quan trọng với các nhà đầu tư dài hạn.

Masan Consumer sở hữu nhiều thương hiệu gia vị lớn và là niềm yêu thích của hàng triệu bữa ăn Việt như CHIN-SU, Nam Ngư,...

Song hành với sức mạnh thương hiệu là năng lực vận hành quy mô lớn. Masan Consumer sở hữu mạng lưới phân phối sâu rộng với gần 500.000 điểm bán truyền thống, hơn 10.000 điểm bán hiện đại, cùng sự kết nối chặt chẽ với hệ thống bán lẻ WinCommerce. Đây là lợi thế chiến lược giúp doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, hiệu quả hơn và liên tục làm mới trải nghiệm tiêu dùng.

Hiệu quả tài chính bền bỉ - cam kết giá trị dài hạn cho cổ đông

Từ nền tảng tiêu dùng vững chắc, Masan Consumer duy trì hiệu quả tài chính nổi bật qua nhiều chu kỳ kinh tế. Giai đoạn 2017 - 2024, doanh thu của doanh nghiệp tăng trưởng kép khoảng 13% mỗi năm, trong khi biên lợi nhuận hoạt động trên doanh thu luôn duy trì trên 23%. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2022 - 2024 tiếp tục tăng trưởng kép xấp xỉ 20% mỗi năm, phản ánh khả năng chuyển hóa tăng trưởng doanh thu thành lợi nhuận thực chất.

Hiệu quả này đưa Masan Consumer vào nhóm các doanh nghiệp FMCG dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về tăng trưởng và biên lợi nhuận, sánh ngang với nhiều tập đoàn tiêu dùng lớn trong khu vực. Trên nền tảng đó, doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức tiền mặt đều đặn, thể hiện cam kết rõ ràng trong việc chia sẻ giá trị với cổ đông.

Chính sự kết hợp giữa tăng trưởng, dòng tiền bền vững và kỷ luật tài chính đã khiến Chủ tịch Masan Group, ông Nguyễn Đăng Quang, nhiều lần gọi Masan Consumer là “viên kim cương gia bảo”, không chỉ vì giá trị hiện tại, mà vì tiềm năng tăng trưởng dài hạn được tích lũy theo thời gian.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan xuất hiện tại sự kiện Roadshow MCH

Niêm yết HOSE: bước chuyển để giá trị được lan tỏa rộng hơn

Việc niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong hành trình phát triển của Masan Consumer. Là sàn giao dịch có tiêu chuẩn cao nhất về minh bạch, quản trị và công bố thông tin, HOSE được xem là “thước đo” của các doanh nghiệp đầu ngành và là điểm đến quen thuộc của dòng vốn tổ chức trong và ngoài nước.

Khi giao dịch trên HOSE, Masan Consumer mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận nhà đầu tư quốc tế, các quỹ ETF cũng như các rổ chỉ số quan trọng. Theo Vietcap, sau khi giao dịch trên HOSE, MCH có thể trở thành cổ phiếu tiêu dùng có vốn hóa lớn nhất trong VN-Index và xếp khoảng thứ 7 trong nhóm doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất toàn thị trường.

Quan trọng hơn, niêm yết HOSE giúp giá trị của Masan Consumer, vốn đã được tạo dựng bền bỉ trong nhiều năm thông qua thương hiệu, hệ thống phân phối và hiệu quả tài chính, được phản ánh đầy đủ hơn trên thị trường vốn. Đây là bước đi giúp câu chuyện của MCH vượt ra khỏi khuôn khổ tiêu dùng nội địa, tiến gần hơn tới chuẩn mực của một doanh nghiệp tiêu dùng quy mô lớn, minh bạch và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dài hạn trong và ngoài nước.

Ban lãnh đạo MCH trả lời các câu hỏi của cổ đông

Khát vọng toàn cầu và hành trình tạo giá trị bền vững

Đằng sau cột mốc niêm yết là một tầm nhìn dài hạn hơn. Masan Consumer đang từng bước đưa ẩm thực Việt Nam ra thế giới, với các sản phẩm đã hiện diện tại hơn 26 quốc gia. Đây không chỉ là câu chuyện mở rộng thị trường, mà là hành trình lan tỏa văn hóa ẩm thực Việt bằng những sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Song song đó là chiến lược đổi mới dựa trên công nghệ: Consumer Tech nhằm hiện đại hóa chuỗi giá trị từ sản xuất, phân phối đến điểm bán và người tiêu dùng cuối. Cùng với xu hướng cao cấp hóa sản phẩm, Masan Consumer hướng tới nâng tầm trải nghiệm tiêu dùng, phù hợp với sự gia tăng thu nhập và kỳ vọng chất lượng sống của người Việt.

Với thị trường, Masan Consumer là một “bluechip tiêu dùng” hiếm hoi. Với cổ đông, đó là một doanh nghiệp đã trưởng thành, vận hành hiệu quả và đang bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo với nền tảng vững chắc. Việc niêm yết trên HOSE vì vậy không chỉ là một dấu mốc kỹ thuật, mà là lời khẳng định cho cam kết dài hạn: xây dựng một doanh nghiệp Việt có năng lực cạnh tranh toàn cầu, tạo ra giá trị bền vững cho người tiêu dùng, thị trường và các cổ đông đồng hành trong nhiều năm tới.

Bạn trẻ Hàn Quốc check in bộ 3 sản phẩm tại kệ hàng của CHIN SU

Vĩnh Phú