Chiều 9/6, TAND khu vực 1, TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Thúc Nhật (SN 1983, trú phường Kim Trà, TP Huế), nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thừa Thiên Huế, về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, CDC Thừa Thiên Huế được giao nhiệm vụ triển khai xét nghiệm, tầm soát dịch bệnh trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CDC Huế khi đó là Hoàng Văn Đức, Hà Thúc Nhật đã tham gia lập hồ sơ chỉ định thầu rút gọn để mua kit xét nghiệm Covid-19 do Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á sản xuất, thông qua Công ty Cổ phần Thiết bị y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế. Gói thầu có tổng giá trị hơn 2,625 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định việc phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thực hiện không đúng thẩm quyền; hồ sơ thẩm định giá chưa đầy đủ cơ sở pháp lý khi chứng thư thẩm định giá được lập sau thời điểm ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Toàn cảnh phiên xét xử. Ảnh: N.M

Cơ quan tố tụng kết luận, CDC Huế đã tự ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trái quy định, trong khi thẩm quyền thuộc Chủ tịch UBND tỉnh. Trách nhiệm đối với các sai phạm này thuộc về ông Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật.

Kết quả điều tra cũng cho thấy, sau khi hoàn tất hợp đồng mua sắm kit xét nghiệm, phía Công ty Việt Á đã đưa tiền “cảm ơn” cho lãnh đạo CDC Huế. Ông Hoàng Văn Đức từ chối nhận số tiền 150 triệu đồng nên nhân viên Công ty Việt Á chuyển cho Hà Thúc Nhật. Nhật thừa nhận đã nhận 100 triệu đồng từ khoản này.

Ngoài ra, trong năm 2021, CDC Huế tiếp tục thực hiện ba gói thầu mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 khác.

Sau khi các hợp đồng được thanh toán, Hà Thúc Nhật tiếp tục nhận 168 triệu đồng từ Công ty Việt Á. Tổng số tiền bị cáo nhận là 268 triệu đồng và đã tự nguyện nộp lại cho cơ quan điều tra.

Giá thành thực tế của bộ kit xét nghiệm thấp hơn rất nhiều so với giá mua sắm. Sai phạm trong gói thầu kit xét nghiệm tại CDC Huế đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,749 tỷ đồng.

Ông Hoàng Văn Đức, cựu Giám đốc CDC Huế được miễn trách nhiệm hình sự. Ảnh: N.M

Đối với ông Hoàng Văn Đức, cơ quan tố tụng xác định dù có sai phạm trong quá trình thực hiện gói thầu, nhưng không có động cơ vụ lợi, không nhận tiền từ Công ty Việt Á, đồng thời có nhiều thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và gia đình có công với cách mạng. Vì vậy, Viện KSND TP Huế đã quyết định đình chỉ vụ án và miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Đức.

Riêng Hà Thúc Nhật được xác định có vai trò trực tiếp tham gia lập hồ sơ đấu thầu trái quy định và nhận tiền từ Công ty Việt Á.

Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác điều tra, tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận, có nhiều thành tích trong công tác và là con liệt sĩ.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND khu vực 1 - Huế tuyên phạt bị cáo Hà Thúc Nhật được miễn hình phạt về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.