Loạt bài viết đăng tải trên Fanpage của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội với 39.000 người theo dõi gần đây thu hút hàng trăm đến hàng nghìn lượt bày tỏ cảm xúc. Riêng bài viết mới nhất có hơn 1,1 nghìn lượt cảm xúc, trong đó có hơn 900 người thể hiện sự phẫn nộ. Trong hơn 300 bình luận, rất nhiều lời chỉ trích, đề nghị xử lý nghiêm bà T., nữ nhân viên CDC Hà Nội.

Bà T. là mẹ kế - nhân vật chính trong "bức tâm thư kêu cứu" dài 5 trang giấy của bé trai 13 tuổi ở Hà Nội, tố cáo bà này bạo hành con riêng của chồng. Bức tâm thư đăng tải trên mạng xã hội từ ngày 12/9, gây xôn xao và bức xúc trên mạng xã hội nhiều ngày qua. Nhiều bình luận đề nghị "đuổi việc", "sa thải" trường hợp này.

Cảnh tượng bé trai bị đánh do camera ghi lại và "bức tâm thư" gây bão mạng. Ảnh cắt từ clip

Trả lời một bình luận, admin Fanpage này cho biết CDC Hà Nội đã tiếp nhận thông tin và ý kiến phản ánh về vụ việc liên quan đến một nhân viên của Trung tâm.

"Chúng tôi khẳng định đây là hành vi mang tính cá nhân, không đại diện cho tập thể. Ban lãnh đạo đang xem xét sự việc và sẽ có hình thức xử lý theo đúng quy định", Fanpage CDC Hà Nội để lại bình luận và "mong nhận được sự chia sẻ và đồng hành của quý vị để CDC Hà Nội tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng".

Đến nay, CDC Hà Nội đã khóa phần bình luận trên Fanpage.

Trao đổi với VietNamNet ngày 15/9, CDC Hà Nội cho biết trường hợp bà T. (sinh năm 1987) là nhân viên làm việc lâu năm tại Khoa Bệnh nghề nghiệp.

"Chúng tôi đã nắm thông tin qua mạng xã hội, bà T. cũng có báo cáo với khoa, đơn vị. Sáng nay và đến đầu giờ chiều, bà T. vẫn đi làm bình thường", lãnh đạo Khoa Bệnh nghề nghiệp cho biết.

Theo vị lãnh đạo này, bà T. có nhiều bằng cấp bao gồm cả y và dược. Tại cơ quan, bà T. lâu nay không vi phạm nội quy, hoàn thành chuyên môn, hoà nhã với đồng nghiệp.

"Chuyện xảy ra được phản ánh trên mạng xã hội của chị T. là chuyện cá nhân, chúng tôi chờ kết luận cơ quan chức năng", lãnh đạo Khoa Bệnh nghề nghiệp nói.

Thông tin từ Cục Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế), cuối tuần qua Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 nhận nhiều cuộc gọi, tin nhắn của người dân gửi tới liên quan "bức tâm thư" bé trai kêu cứu khi sống cùng mẹ kế là bà T. Sau khi xác minh, chính quyền địa phương, công an và cán bộ bảo vệ trẻ em đã vào cuộc bảo vệ cháu.