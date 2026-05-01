Ba tháng sống trong nỗi lo sợ vì những cơn tim đập dồn dập, chị H.T.X (28 tuổi) không chỉ suy kiệt thể chất mà còn chịu áp lực tâm lý nặng nề. Những cơn nhịp nhanh kịch phát xuất hiện bất ngờ, khiến lồng ngực rung lên dữ dội như trái tim muốn bật ra khỏi lồng ngực rồi nhanh chóng biến mất, khiến việc chẩn đoán trở nên khó khăn.

Dù đã thăm khám ở nhiều nơi, các bất thường vẫn không được ghi nhận rõ ràng trên điện tâm đồ thông thường. Khi nhập viện trong tình trạng cơn tái phát liên tục, chị đứng trước nguy cơ tụt huyết áp, suy tim và nỗi bất an kéo dài.

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm), các chuyên gia tim mạch đã tiến hành hội chẩn và quyết định thực hiện thăm dò điện sinh lý kết hợp triệt đốt bằng sóng cao tần, một phương pháp hiện đại giúp xác định và xử lý chính xác ổ gây rối loạn nhịp.

Ê-kíp can thiệp cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Trong phòng can thiệp, thách thức lớn nhất là tái hiện được cơn nhịp nhanh để định vị “điểm lỗi”. Khi tín hiệu bất thường xuất hiện, bác sĩ lập tức sử dụng năng lượng sóng cao tần để triệt bỏ ổ loạn nhịp.

Ca can thiệp diễn ra nhanh chóng nhưng đòi hỏi độ chính xác cao và kết quả gần như tức thì khi nhịp tim bệnh nhân trở lại ổn định ngay trên bàn thủ thuật. Sau can thiệp, sức khỏe chị cải thiện rõ rệt, các triệu chứng hồi hộp, đánh trống ngực hoàn toàn biến mất, giúp chị nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

Các chuyên gia cũng cảnh báo rối loạn nhịp tim nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây biến chứng nguy hiểm như ngất, suy tim, thậm chí đột tử; trong khi đó, kỹ thuật triệt đốt bằng sóng cao tần với tỉ lệ thành công cao đang mở ra cơ hội điều trị dứt điểm, giúp nhiều bệnh nhân không còn phụ thuộc vào thuốc lâu dài.

