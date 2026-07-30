Nam thanh niên cho biết anh xuất hiện nhiều nốt dưới da sưng, đỏ cách đây không lâu, gần đây còn kèm các ban hoại tử màu tím rải rác ở tay, chân và thân mình, tập trung chủ yếu ở hai chi dưới. Các tổn thương gây đau nhiều, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt.

ThS.BS Nguyễn Mậu Tráng, Phòng khám chuyên đề Bệnh viêm mạch, Bệnh viện Da liễu Trung ương, ngày 30/7 cho biết sau khi thăm khám, bệnh nhân được sinh thiết da.

Kết quả mô bệnh học ghi nhận tình trạng viêm mạch máu kích thước nhỏ và trung bình với ưu thế bạch cầu đa nhân ái toan, kèm phản ứng u hạt và viêm mô mỡ - những dấu hiệu điển hình của căn bệnh u hạt tăng bạch cầu đa nhân ái toan kèm viêm đa mạch (EGPA).

Sau hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc EGPA - bệnh lý viêm mạch máu kích thước nhỏ và trung bình rất hiếm gặp. Người bệnh tiếp tục được sàng lọc tổn thương tại phổi, thận và các cơ quan khác để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Bệnh nhân xuất hiện nhiều nốt dưới da sưng, đỏ, đau kèm các ban hoại tử màu tím tập trung chủ yếu ở hai chi dưới. Ảnh: BSCC

Sau một tuần điều trị, các nốt viêm giảm rõ rệt, tình trạng sưng đau gần như hết hoàn toàn, các tổn thương loét tiến triển tốt. Bệnh nhân xuất viện trong tình trạng ổn định và tiếp tục theo dõi định kỳ.

"Đây là ca bệnh EGPA đầu tiên bệnh viện ghi nhận và điều trị thành công", bác sĩ Tráng chia sẻ với VietNamNet.

Theo TS Vũ Huy Lượng, Trưởng nhóm chuyên môn Bệnh viêm mạch, Trưởng khoa Laser và Săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương, EGPA là bệnh cực hiếm trên thế giới cũng như tại châu Á. Thống kê tại Mỹ và châu Âu cho thấy tỷ lệ mắc mới chỉ khoảng 0,5-3 ca trên một triệu dân mỗi năm, tương đương khoảng 1 người mắc trong 2 triệu dân ở mức thấp nhất. Tại châu Á, mới chỉ ghi nhận rải rác các ca bệnh.

Đây là bệnh do rối loạn miễn dịch, có thể biểu hiện bằng ban xuất huyết, nốt dưới da, loét, hoại tử da hoặc các mảng tím, đồng thời gây tổn thương nhiều cơ quan như phổi, tim, thận và thần kinh ngoại biên. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân khi xuất hiện các vết sẩn, xuất huyết màu đỏ tím ở cẳng chân, bàn chân hoặc ban hoại tử, vết loét kéo dài nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa viêm mạch để được chẩn đoán và điều trị sớm. Hiện Phòng khám chuyên đề Bệnh viêm mạch của Bệnh viện Da liễu Trung ương đang quản lý hơn 1.000 bệnh nhân mắc các bệnh lý viêm mạch, trong đó có nhiều bệnh hiếm gặp như EGPA.