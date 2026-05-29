Tắm bằng nước có nhiệt độ phù hợp, cơ thể sẽ tăng tỏa nhiệt qua da, hạ thân nhiệt tạm thời và tạo cảm giác dễ chịu. Tuy nhiên, nếu tắm quá nhiều lần, đặc biệt là nước quá lạnh hoặc tắm ngay khi cơ thể đang nóng, vừa đi ngoài nắng về hoặc sau khi vận động mạnh, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể làm co mạch ngoại biên, tăng gánh nặng cho tim mạch và gây choáng váng, tụt huyết áp, thậm chí nguy hiểm ở người có bệnh tim mạch hoặc người lớn tuổi.
Ngoài ra, tắm nhiều lần trong ngày còn có thể làm mất lớp dầu tự nhiên bảo vệ da, khiến da khô, dễ kích ứng hoặc tăng nguy cơ viêm da, đặc biệt ở trẻ em và người có làn da nhạy cảm.
Với người trưởng thành, 1-2 lần tắm mỗi ngày thường là phù hợp. Trẻ nhỏ cũng không nên tắm quá lâu hoặc quá nhiều lần vì da còn mỏng và hệ điều hòa thân nhiệt chưa hoàn thiện.
Sau khi bạn đi ngoài trời nắng nóng hoặc vận động mạnh, cơ thể vẫn đang trong trạng thái giãn mạch và điều hòa thân nhiệt. Nếu tắm ngay, đặc biệt bằng nước lạnh, cơ thể dễ bị sốc nhiệt, co mạch đột ngột, làm tăng nguy cơ tụt huyết áp, choáng váng hoặc biến cố tim mạch.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát khoảng 15-30 phút, chờ cơ thể ổn định nhiệt độ rồi mới tắm.
Nhiệt độ nước phù hợp trong mùa nóng nên ở mức mát vừa phải đến ấm nhẹ, khoảng 32-37 độ C, gần với nhiệt độ cơ thể.
Việc tắm nước quá lạnh, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc người có bệnh tim mạch, có thể khiến mạch máu co lại đột ngột, làm tăng gánh nặng cho tim và huyết áp. Ngoài ra, tắm quá khuya khi nhiệt độ môi trường giảm cũng làm tăng nguy cơ tai biến tim mạch và đột quỵ.
Lưu ý người cao tuổi nên tắm trong phòng kín gió, có thảm chống trượt hoặc tay vịn để hạn chế nguy cơ té ngã. Với người có bệnh tim mạch, nếu xuất hiện các triệu chứng như đau ngực, khó thở, hồi hộp, choáng váng khi đang tắm cần dừng ngay, nghỉ ngơi và đến cơ sở y tế nếu triệu chứng không cải thiện.