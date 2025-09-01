Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, tình hình an ninh trật tự tại địa phương dần được lập lại. Người dân không còn “mơ giấc mơ vàng”, thay vào đó chuyên tâm trồng cỏ, nuôi bò, tăng gia sản xuất ngay trên đồng ruộng quê hương. Một số hộ vượt sông mang rau về Hà Nội bán, cải thiện đời sống.

Dù đã ổn định, nhưng làng quê ấy vẫn được coi là “vùng trũng” về giáo dục và y tế của huyện Ba Vì cũ. Chỉ sau 2 tháng triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, Minh Châu đã có bước chuyển mình rõ rệt.

Đường làng Minh Châu mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: N. Huyền

Ông Nguyễn Công Thành, Trưởng thôn Chu Tràng, chia sẻ: “Từ ngày mô hình chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, bà con xã đảo Minh Châu không còn phải vượt sông, vượt đò lên trung tâm huyện để làm thủ tục hành chính. Chỉ cần đến xã, thủ tục được giải quyết nhanh chóng, tận tình”.

Lãnh đạo xã mới đều là những cán bộ trẻ, năng động, không ngại đi từng ngõ, gõ từng nhà để lắng nghe tâm tư người dân. Việc đầu tiên họ triển khai là chương trình khám sức khỏe miễn phí cho toàn bộ người dân trong xã.

Không chỉ vậy, xã còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, như đêm văn nghệ chào mừng Tết Độc lập với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng. “Bản thân tôi cũng như người dân trong làng chỉ biết anh Trung Ruồi qua tivi. Nhưng lần đầu tiên, ngay tại làng bà con được gặp gỡ, được giao lưu ở ngoài đời với anh và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Bà con vui lắm”, ông Thành thông tin.

Ngày 16/8, lãnh đạo xã còn tổ chức “Bữa cơm đoàn kết” nhân dịp Tết Độc lập. Mỗi gia đình cử ít nhất một người tham dự, cùng nhau góp kinh phí, chính quyền hỗ trợ một phần.

Bữa cơm đoàn kết được tổ chức tại 100% cụm dân cư với sự tham gia của 100% các gia đình, có những gia đình mời cả họ hàng ở những địa phương khác về dự bữa cơm.

Toàn xã tổ chức 400 mâm cỗ. Không khí sum vầy, ấm cúng lan tỏa khắp 7 khu dân cư, gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Người dân tham gia bữa cơm đoàn kết. Ảnh: N. Huyền

“Người dân xúc động khi cán bộ xã cùng ngồi ăn, cùng nâng chén, xoá đi khoảng cách. Đây không chỉ là bữa cơm sum vầy, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa chính quyền và nhân dân. Nhân dân chúng tôi thực sự tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo mới”, ông Thành nói.

Diện mạo đổi thay

Ông Nguyễn Đức Tiến, Bí thư xã Minh Châu cho biết: Sau 2 tháng vận hành chính quyền 2 cấp, dù còn nhiều khó khăn đặc thù (sông nước chia cắt, hạ tầng hạn chế…), nhưng hệ thống chính trị xã đã đạt kết quả khả quan, các chỉ số công tác nằm trong nhóm dẫn đầu thành phố.

100% người dân xã Minh Châu được khám bệnh miễn phí. Ảnh: N. Huyền

Xã xác định chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Ngày 19/7, Minh Châu trở thành xã đầu tiên trong cả nước triển khai khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân, đồng thời xây dựng hồ sơ y tế điện tử, góp phần thực hiện chuyển đổi số và xây dựng xã thông minh.

Ông Tiến cam kết: “Trong 5 năm tới, toàn bộ người dân Minh Châu sẽ được khám sức khỏe định kỳ hằng năm”.

Bên cạnh đó, xã còn thí điểm mô hình “2 phục vụ”: buổi sáng giải quyết thủ tục tại trụ sở, buổi tối cán bộ đến tận nhà người dân để phục vụ. Các trường hợp đặc biệt như đảng viên cao tuổi, sức khỏe yếu, cũng sẽ được hỗ trợ tại nhà.

Ông Tiến cũng cho biết thêm, theo thống kê hàng ngày có hơn 400 học sinh THPT phải qua phà đi học tại xã Quảng Oai (bên kia sông Hồng), trung bình mỗi tháng một em học sinh chi khoảng 400.000 - 500.000 đồng tiền phà.

Đối với nhiều gia đình ở Minh Châu, đây cũng là khoản chi phải đắn đo. Nhằm chia sẻ với những khó khăn của học sinh, khuyến khích động viên các em yên tâm đi học, xã kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ toàn bộ tiền đi phà hàng ngày cho 100% học sinh cấp 3 của xã.

Nhờ đó, mỗi em tiết kiệm được 400.000 – 500.000 đồng mỗi tháng. Thành phố cũng đang xem xét mở tuyến xe buýt về trung tâm xã trong tháng 9/2025, giúp người dân đi lại an toàn, thuận tiện hơn.

Người dân lần đầu được giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng. Ảnh: N. Huyền

Chỉ sau 2 tháng, Minh Châu đã thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống nhân dân, khẳng định tính ưu việt của mô hình chính quyền 2 cấp. Mục tiêu phía trước là xây dựng xã thông minh, với tiêu chí: Xanh – Văn minh – Hạnh phúc.

Ông Tiến cho biết thêm: “Trong thời gian tới, xã tập trung quy hoạch, xử lý ô nhiễm từ chất thải chăn nuôi, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch trải nghiệm, xây dựng thương hiệu ‘Rau sạch Minh Châu’ đạt chuẩn OCOP. Xã sẽ huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực”.

Minh Châu trong những ngày cận Tết Độc lập, đường làng rực rỡ sắc cờ hoa. Trên các ngả đường, ai ai cũng rổn rảng nói cười. Họ tin tưởng vào một tương lai tươi sáng trên quê hương vốn từng là “vùng trũng” của huyện Ba Vì cũ.