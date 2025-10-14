Một người phụ nữ ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã phát hiện mối quan hệ ngoài hôn nhân kéo dài 16 năm của chồng sau đám tang bố chồng. Sự việc hiện thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.

Theo Đài Truyền hình Hà Nam, người phụ nữ họ Thương kết hôn với chồng - anh Vương - được 19 năm. Tháng 6/2022, trong đám tang bố chồng, chị Thương phát hiện một người phụ nữ lạ mặt đến đưa tang.

Người phụ nữ đó họ Văn, mặc đồ tang và tự giới thiệu mình là “con dâu”, khóc than bên quan tài bố chồng chị Thương như thể người trong gia đình.

Sau tang lễ, chị Thương thẳng thắn chất vấn chồng về mối quan hệ với cô Văn, nhưng câu trả lời vòng vo của anh càng khiến chị thêm nghi ngờ. Cuối cùng, chị quyết định đưa vụ việc ra tòa.

Kết quả điều tra cho thấy, 3 năm sau khi kết hôn với chị Thương, anh Vương quen người phụ nữ tên Văn. Cả hai bắt đầu qua lại và có với nhau một người con. Anh Vương nói với vợ rằng mình làm nghề lái xe đường dài, nhưng thực tế lại sống cùng cô Văn ở một thành phố khác và bí mật nuôi con chung.

Hàng xóm cho biết, dù không đăng ký kết hôn, anh Vương và cô Văn vẫn thường xưng hô là vợ chồng. Trong một lần cô Văn nhập viện, anh Vương thậm chí còn ghi tên mình là chồng và ký giấy đồng ý phẫu thuật cho cô, theo SCMP.

Tại tòa, anh Vương khai rằng anh và cô Văn không kết hôn, chỉ “sống cùng và chăm sóc lẫn nhau”, nên cho rằng mình không vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, tòa án xác định hai người đã chung sống như vợ chồng và có con chung, trong khi anh Vương vẫn là chồng hợp pháp của chị Thương. Hành vi này bị xem là tội đa thê.

Anh Vương bị tuyên phạt 1 năm tù giam. Sau đó, anh nộp đơn kháng cáo, song tòa án đã bác đơn.

Từ điều bất thường trong tang lễ, vợ phát hiện ra bồ nhí 16 năm của chồng. Ảnh: The CSRJournal

Ở Trung Quốc, đa thê bị coi là vi phạm đạo đức hôn nhân và có thể bị phạt tù tới 2 năm. Người vợ hợp pháp cũng có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần và vật chất trong quá trình ly hôn.

Vụ việc gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn một triệu lượt xem. Một cư dân mạng bình luận: "Mức án của Vương quá nhẹ. Anh ta đã ích kỷ, phản bội và hủy hoại hai gia đình, 1 năm tù là chưa đủ".

Người khác thì cho rằng: "Anh ta nên bị phạt tù tương ứng với số năm ngoại tình".

Một người bày tỏ sự cảm thông với chị Thương: "Cô ấy nên ly hôn với anh ta và yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần. Nếu cô Văn biết rõ mình là 'người thứ ba' mà vẫn sinh con với anh Vương, thì cô ta cũng cần phải chịu trách nhiệm".

Khánh Linh