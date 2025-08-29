Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vừa ban hành kết luận điều tra vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO).

Các bị can bị đề nghị truy tố đều của CIPCO gồm: ông Đặng Minh Thừa (Chủ tịch HĐQT), Trần Văn Phúc (Tổng giám đốc), Trương Văn Tiên (Trưởng phòng kế toán) và Trần Ngọc Trung (Phó phòng kế hoạch kinh doanh).

Trong bản kết luận của cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã nhắc tên nguyên lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP Cần Thơ (cũ) nhận quà là hàng nghìn USD từ lãnh đạo CIPCO.

Nữ phó phòng tố cáo sai phạm bị cho nghỉ việc

Vụ án này được “phanh phui” từ đơn tố cáo của hai người phụ nữ. Theo kết luận của cơ quan điều tra, bà N.T.M.Q (nguyên cán bộ của Công ty CIPCO) làm đơn tố cáo tội phạm đối với một số cá nhân làm việc tại CIPCO liên quan đến việc cho thuê hành lang an toàn kỹ thuật để chiếm đoạt 150 triệu đồng và lập khống chứng từ để quyết toán hạng mục sơn sửa hàng rào Nhà máy xử lý nước thải Trà Nóc 1 và 2 với giá trị hơn 1,1 tỷ đồng.

Trong quá trình xác minh đơn tố giác của bà Q., cơ quan CSĐT tiếp tục nhận được đơn tố giác tội phạm của bà L.T.H.T - đại diện Công ty TNHH Thủy sản Song Trang đối với một số nhân viên của CIPCO về hành vi lợi dụng việc ký hợp đồng cho thuê lại đất để buộc người phụ nữ này chuyển tiền ngoài hợp đồng, chiếm đoạt 942 triệu đồng.

Trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO). Ảnh: Thiện Chí

Đối với hành vi chiếm đoạt 150 triệu đồng, cơ quan điều tra kết luận, năm 2023, CIPCO phát hành nhiều văn bản đề nghị Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy sản Nam Mỹ (Công ty Nam Mỹ) hoàn trả mặt bằng hành lang an toàn kỹ thuật mà công ty đang sử dụng để làm bãi đỗ xe cho nhân viên.

Lúc này, đại diện Công ty Nam Mỹ có đề nghị với ông Trung yêu cầu được thuê lại hành lang an toàn kỹ thuật phía trước công ty để sử dụng làm chỗ để xe cho nhân viên.

Ông Trung có báo cáo lại với ông Tiên, để xin ý kiến về đề nghị của phía Công ty Nam Mỹ.

Bị can Tiên đồng ý và chỉ đạo Trung liên hệ thông báo giá cho thuê.

Sau nhiều lần thỏa thuận và được sự đồng ý của Tiên, ông Trung thông báo với phía Công ty Nam Mỹ về việc CIPCO đồng ý cho thuê hành lang an toàn kỹ thuật với giá 150 triệu đồng/năm.

Tháng 11/2023, ông Trung nhận 150 triệu đồng từ phía Công ty Nam Mỹ và không làm biên bản nhận tiền. Sau đó, nhân viên Công ty Nam Mỹ nhiều lần liên hệ yêu cầu xuất hóa đơn, hồ sơ thuê hành lang an toàn kỹ thuật hoặc xác nhận có nhận số tiền trên nhưng ông Trung không đồng ý xác nhận. Ông Trung đưa toàn bộ số tiền nhận được cho Tiên.

Ông Tiên mang tiền đưa lại cho Tổng Giám đốc Trần Văn Phúc, nói là tiền của Công ty Nam Mỹ thuê hành lang kỹ thuật.

Sau đó, ông Phúc giữ 100 triệu đồng, đưa 50 triệu cho Tiên. Số tiền nhận được, cả ba ông Phúc, Trung, Tiên không báo cáo tài chính với công ty.

Khi đó, bà Q. là Phó trưởng phòng tổ chức, hành chính của CIPCO nên được giám đốc Công ty Nam Mỹ báo cáo lại vụ việc. Lúc này, bà Q. báo cáo lại ông Phúc.

Tổng Giám đốc CIPCO thừa nhận với bà Q. đã nhận 100 triệu đồng của Công ty Nam Mỹ và hứa sẽ xác minh lại thông tin mà bà cung cấp. Tuy nhiên, sau đó, ông Phúc không giải quyết thỏa đáng với bà Q.

Ngày 28/5/2024, bà Q. đã gửi đơn tố cáo đến Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Ngày 20/6/2024, SCIC chuyển đơn tố cáo của bà Q. đến CIPCO để giải quyết.

Sau đó, CIPCO đã không xác minh nội dung báo cáo của bà Q. mà cho rằng người phụ nữ này tố cáo sai sự thật nên họp kiểm điểm và cho bà Q. nghỉ việc.

Bức xúc, bà Q. làm đơn tố giác tội phạm gửi cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ.

Qua làm việc, ông Tiên, Trung đã trả tiền lại cho Công ty Nam Mỹ… Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định chưa đủ căn cứ xác định hành vi của ông Phúc, Tiên phạm tội tham ô tài sản. Do đó, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, đề xuất xử lý sau.

Tương tự hành vi lập chứng từ khống đối với hạng mục sơn, sửa hàng rào Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Trà Nóc 1, 2, cơ quan CSĐT cũng đã xác minh và kết luận chưa đủ căn cứ dấu hiệu tội phạm cụ thể để đề xuất xử lý. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, đề xuất xử lý sau.

Tặng quà cho lãnh đạo thành phố

Từ những đơn tố cáo của hai người phụ nữ nói trên, đặc biệt là quá trình mở rộng điều tra vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", cơ quan điều tra phát hiện hành vi "Đưa hối lộ" của lãnh đạo Công ty CIPCO.

Trong bản kết luận, cơ quan điều tra xác định các bị can đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt.

Cơ quan điều tra kết luận, ông Đặng Minh Thừa có hành vi chỉ đạo nhân viên tạm ứng tiền của CIPCO để tặng quà cho ông Nguyễn Văn Hiếu (nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũ), ông Trần Việt Trường (nguyên Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũ) và Nguyễn Văn Vinh (nguyên Chánh văn phòng UBND TP Cần Thơ cũ) nhằm mục đích xin chủ trương tiếp cận tìm hiểu đầu tư dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai với số tiền hơn 1 tỷ đồng, bao gồm 45.000 USD và 1 bộ ấm trà.

Hành vi của ông Thừa đủ yếu tố cấu thành tội “Đưa hối lộ”.

Còn ông Phúc đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, ông Phúc còn thực hiện hành vi chỉ đạo nhân viên tạm ứng tiền của CIPCO để sử dụng tặng quà cho ông Nguyễn Văn Hiếu, Trần Việt Trường và Nguyễn Văn Vinh nhằm mục đích xin chủ trương tìm hiểu đầu tư dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai. Hành vi của ông Phúc đủ yếu tố cấu thành tội “Đưa hối lộ”.