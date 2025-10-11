Giữ vai trò cầu nối giữa chính quyền và nhân dân

Từ ngày 1/7, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Cư Drăm và Yang Mao, huyện Krông Bông cũ.

Xã Yang Mao mới có diện tích hơn 562 km2 với gần 17.000 dân, trong đó 82,5% là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống phân tán ở 19 thôn, buôn. Điều này đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý an ninh.

Lực lượng Công an xã Yang Mao thường xuyên xuống thăm hỏi bà con buôn làng. Ảnh: HD

Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức hoạt động, Công an xã Yang Mao đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cán bộ, đồng thời lập hồ sơ quản lý theo từng chuyên đề, lĩnh vực.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, Công an xã Yang Mao còn thể hiện vai trò làm cầu nối giữa chính quyền và nhân dân. Trong đó nhiều vụ việc đã được công an xã này phối hợp giải quyết thấu tình đạt lý, khiến người dân an tâm.

Điển hình là vụ việc liên quan đến 13 hộ dân người H'Mông ở thôn Cư Dắt chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Thay vì cưỡng chế, công an xã đã kiên trì phối hợp với già làng, người uy tín đến tận nhà tuyên truyền, giải thích. Nhờ vậy, bà con đã tự nguyện giao đất, tạo điều kiện cho dự án được triển khai đúng tiến độ.

Tại sông Krông Bông, tình trạng đánh bắt cá bằng điện, thuốc nổ từng diễn ra phổ biến. Công an xã đã đến từng hộ dân vận động, tuyên truyền và tổ chức cho bà con ký cam kết không tái phạm. Sau đó, người dân đã chuyển sang các hình thức đánh bắt truyền thống, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Công an xã Yang Mao xuống buôn làng để tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước. Ảnh: HD

Để nâng cao nhận thức pháp luật, Công an xã thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền tại trường học, lồng ghép trong các cuộc họp thôn, buôn, hay trên loa phát thanh và mạng xã hội.

Nhờ những nỗ lực này, nhiều người dân đã tự nguyện giao nộp các loại súng tự chế và công cụ hỗ trợ, giúp giữ gìn bình yên cho buôn làng.

Ngoài ra, do tiếp giáp Vườn quốc gia Chư Yang Sin, nơi từng có tình trạng sử dụng ma túy, cần sa nên Công an xã đã kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để lập danh sách người nghiện, đưa đi cai nghiện bắt buộc và răn đe các đối tượng gây rối.

Cùng với đó, các ban ngành và đoàn thể địa phương cũng chung tay tuyên truyền, giúp người dân nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ này, đến nay trên địa bàn xã Yang Mao đã giảm hẳn tình trạng buôn bán, sử dụng ma túy. Hầu hết thanh niên trong xã không còn ham chơi mà cần mẫn, siêng năng chăm lo cuộc sống gia đình.

Giữ vững thế trận lòng dân

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Công an xã Yang Mao đã triển khai nhiều mô hình hiệu quả như: “Xã không có ma túy”, “Ban Công an xã tiếp dân ngày thứ bảy”, “Đường dây nóng Công an xã”, và “Kết nối Zalo an ninh - Bình yên cho mỗi gia đình”.

Đây là những kênh quan trọng giúp người dân kịp thời phản ánh tình hình ANTT, từ đó nhanh chóng xử lý kịp thời mọi tình huống.

Công an, dân quân xã Ya Mao giúp người dân dọn dẹp nhà cửa sau một cơn bão. Ảnh: HD

Anh Sùng A Hua, một người dân tại thôn Yang Hăn (xã Yang Mao) chia sẻ, công an xã thường xuyên xuống tận nơi tuyên truyền, hướng dẫn, giúp bà con hiểu rõ thủ đoạn của kẻ xấu để phòng tránh những việc làm sai trái.

"Khi thấy có dấu hiệu lạ, hoặc xảy ra sự việc vi phạm pháp luật chúng tôi sẽ báo ngay cho công an. Nhờ có lực lượng công an gần dân nên bà con rất yên tâm làm ăn, sinh sống và phát triển buôn làng ngày càng giàu đẹp", anh Sùng A Hua nói.

Bà con buôn làng rất vui mừng khi được các chiến sĩ công an ân cần hỏi thăm. Ảnh: HD

Ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, cho biết, ngay từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an xã đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong giữ gìn ANTT. Với sự chủ động, trách nhiệm và gần dân, tình hình an ninh nông thôn và trật tự xã hội cơ bản đã ổn định.

Ông Trực khẳng định, với phương châm “vì dân phục vụ”, Công an xã Yang Mao đã chứng minh vai trò là chỗ dựa vững chắc của nhân dân. Thay vì áp dụng những biện pháp cứng rắn, họ đã chọn cách mềm dẻo, dựa vào niềm tin và sự đồng lòng của người dân.

"Trong thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an xã Yang Mao tăng cường bám sát địa bàn, triển khai hiệu quả các công tác công an để đảm bảo ANTT, đặc biệt là trong đợt cao điểm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất và các sự kiện chính trị quan trọng khác", ông Trực cho biết thêm.